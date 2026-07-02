Gigant chce Viniciusa Juniora z Realu Madryt. Przygotowali wielką ofertę

Vinicius Junior wciąż nie może być pewny przyszłości w Realu Madryt. Niepewną sytuację piłkarza chce wykorzystać Manchester United. Ekrem Konur poinformował, że Anglicy przygotowali ofertę za gwiazdę o wartości 137 milionów dolarów.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

137 milionów dolarów za Viniciusa Juniora. Tyle oferuje Man United

Vinicius Junior to jeden z piłkarzy, o których w trakcie letniego okna transferowego będzie najgłośniej. Wszystko za sprawą ciągnących się od wielu miesięcy negocjacji z Realem Madryt. Obecny kontrakt zawodnika wygasa z końcem sezonu 2026/2027. Na ten moment do porozumienia droga daleka. Kością niezgody są oczywiście kwestie finansowe. Gwiazdor oczekuje zdecydowanie wyższej pensji.

Ze względu na niepewną sytuację Brazylijczyka inne kluby trzymają rękę na pulsie. Hiszpańskie media wymieniają pięć drużyn, które są zainteresowane transferem Viniciusa Juniora. W tym gronie znalazł się Manchester United, który przygotował ofertę.

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Z doniesień Ekrema Konura wynika, że Czerwone Diabły są najbardziej konkretne w działaniach, które mają doprowadzić do sfinalizowania transakcji. Michael Carrick, czyli szkoleniowiec 20-krotnych mistrzów Anglii uznał piłkarza za priorytet na rynku transferowym. Na Old Trafford cała uwaga ma być skupiona właśnie na Brazylijczyku. Mówi się o ofercie rzędu 137 milionów dolarów. Oficjalna propozycja ma zostać przedstawiona Realowi Madryt w okolicach przyszłego tygodnia.

Spośród wszystkich klubów, jakie wyraziły zainteresowanie 25-latkiem, to właśnie Manchester United jako jedyny spełnia oczekiwania finansowe Los Blancos. Dziennikarz zasugerował, że oferta Czerwonych Diabłów ma być poważnie rozważana przez Real. Trudno przewidzieć, czy Vinicius Junior odejdzie z obecnego klubu. Na pewno jego potencjalny transfer do Premier League byłby ogromnym wydarzeniem w świecie futbolu. Więcej powinno się wyjaśnić, gdy zakończy udział w Mistrzostwach Świata.