Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Anan Khalaili może trafić do Interu Mediolan

Inter Mediolan może mówić o dużym pechu, ponieważ piłkarz, którego chcieli, finalnie wylądował w Chelsea. Mowa oczywiście o Marco Palestrze, który był o krok od dołączenia do Nerazzurrich. Utalentowany włoski obrońca miał zastąpić Denzela Dumfriesa, który przeniesie się po mundialu do Realu Madryt. Ze względu na niespodziewany zwrot akcji mistrzowie Serie A muszą poszukać innego gracza.

Prawe wahadło może wzmocnić inny utalentowany zawodnik. Z informacji, jakie przekazał Sacha Tavolieri, wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Anan Khalaili. To 21-letni Izraelczyk, który występuja w barwach Royale Union Saint-Gilloise.

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Khalaili ma za sobą świetny sezon, gdzie błyszczał nie tylko w lidze belgijskiej, ale również w Lidze Mistrzów. Łącznie w poprzedniej kampanii rozegrał 52 mecze, w których strzelił 6 bramek i zanotował 6 asyst. Jego ofensywne umiejętności świetnie się sprawdzą w Interze, który stawia na skutecznych wahadłowych jak Federico Dimarco, czy wcześniej Denzel Dumfries.

Co ciekawe, Khalaili latem 2023 roku był w kręgu zainteresowań Legii Warszawa. Ówcześni wicemistrzowie Polski chcieli go wykupić z Maccabi Hajfa. W stołecznym klubie miał być następcą Filipa Mladenovicia. Ostatecznie 16-krotny reprezentant Izraela pozostał w macierzystym zespole, a rok później przeniósł się do Saint-Gilloise za ok. 6,5 mln euro. Obecnie Inter Mediolan jest gotów zapłacić za niego aż 25 milionów euro. To o dwa miliony euro więcej niż jego aktualna wartość rynkowa wg. serwisu Transfermartk.