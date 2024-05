Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV i online. Reprezentantka Polski i liderka rankingu WTA zagra dzisiaj o awans do 4. rundy French Open. Sprawdź gdzie oglądać mecz Świątek - Bouzkova.

corleve/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek w niesamowitych okolicznościach awansowała do trzeciej rundy French Open. Reprezentantka Polski w poprzedniej rundzie stoczyła z Naomi Osaką jeden z najbardziej emocjonujących spotkań w swojej karierze. Teraz czeka ją teoretycznie łatwiejsze zadanie, bowiem jej rywalką będzie znacznie mniej doświadczona Marie Bouzkova. Czeszka zajmuje aktualnie 42. miejsce w rankingu WTA.

Obie zawodniczki spotkają się na korcie dopiero po raz pierwszy. Zdecydowaną faworytką do wygranej jest oczywiście Polka. Jej mecz o awans do czwartej rundy, który ma rozpocząć się około godziny 15:30, będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i online.

Świątek – Bouzkova, transmisja w TV

Mecz Świątek – Bouzkova w ramach 3. rundy French Open rozegrany zostanie 31 maja (piątek) około godziny 15:30. Transmisja z tego meczu zaplanowana jest na kanale Eurosport 1. Komentatorami tej rywalizacji będą Justyna Kostyra i Lech Sidor.

Świątek – Bouzkova: transmisja za darmo

Kolejny mecz Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa obejrzysz także za pośrednictwem usługi STS TV. Co trzeba zrobić, aby uzyskać do niej dostęp? Jest to bardzo łatwe. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Świątek – Bouzkova zostanie odblokowana

Świątek – Bouzkova, typ kibiców

Świątek – Bouzkova, kursy bukmacherskie

Iga Świątek po fantastycznym boju z Naomi Osaką, jest teraz murowaną faworytą do zwycięstwa w piątkowym meczu. Bukmacherzy nie dają rywalce Polki żadnych szans.

Iga Świątek Marie Bouzkova 1.04 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 maja 2024 12:13 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Bouzkova? Transmisja z meczu Świątek – Bouzkova będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL i na kanale Eurosport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Bouzkova? Spotkanie Świątek – Bouzkova odbędzie się w piątek (31 maja) o godzinie 15:30

