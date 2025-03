PressFocus Na zdjęciu: Damian Oko

Stal – Odra, gdzie oglądać?

Stal Stalowa Wola uznawana jest za jedną z dwóch drużyn, której spadek z Betclic 1. Lidze jest już bardzo realny. Ten sam los może czekać także Odrę Opole, która plasuje się ledwie jedną pozycję wyżej. Ona ma jednak sześć oczek więcej. Nie trzeba nikogo zatem przekonywać o wadze tej konfrontacji.

Rywalizację tę zaplanowano na sobotę 8 marca o 17:30. Spotkanie skomentuje Aleksander Roj.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stal – Odra, transmisja w TV

Sobotnie spotkanie 23. kolejki Betclic 1. Ligi, nie będzie transmitowane na żywo w tradycyjnej telewizji.

Reklama

Stal – Odra, transmisja online

Mecz między Stalą Stalowa Wola, a Odrą Opole możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na wszystkie urządzenia.

Przypomnijmy, że spotkania Betclic 1. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stal – Odra, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Stali

Remis

Wygrana Odry Wygrana Stali

Remis

Wygrana Odry 0 Votes

Stal – Odra, kursy bukmacherskie

U bukmachera Betclic widać, że za faworyta uznawana jest Stal, co pokazuje kurs 2.29. Współczynnik na wygraną Odry to zaś 2.90. Kurs 3.25 uświadamia, że najmniej prawdopodobny scenariusz to remis.

Stal Stalowa Wola Odra Opole 2.29 3.25 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2025 16:12 .

Gdzie obejrzeć mecz Stal – Odra? Spotkanie będzie transmitowane w w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Stal – Odra? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (8 marca) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.