Stal Rzeszów – Unia Leszno: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (01.06.2025)

Stal Rzeszów – Unia Leszno, o której?

Początek meczu Stal Rzeszów – Unia Leszno zaplanowano na niedzielę (1 czerwca) na godzinę 13:00. Obie drużyny zanotowały solidny start sezonu. Rzeszowianie mają na koncie siedem punktów po pięciu kolejkach i zajmują 3. miejsce, zaś drużyna z Leszna jest liderem z dorobkiem 8 punktów.

Stal Rzeszów – Unia Leszno, gdzie oglądać?

Mecz Stal Rzeszów – Unia Leszno będzie pokazywany w telewizji na kanale Canal+ Sport 5. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 12:30.

Stal Rzeszów – Unia Leszno, transmisja online

Transmisja spotkania Stal Rzeszów – Unia Leszno będzie dostępna w Canal+ Online po wykupieniu pakietu Super Sport. Jeśli nie możesz skorzystać z oferty bukmachera Fortuna, to teraz wykupisz go w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty skorzystasz, rejestrując się poprzez nasza stronę.

