Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (26.09.2025)

19:16, 26. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa: transmisja za darmo w TV i online. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz 11. kolejki Betclic 1. Ligi.

Miłosz Kozak
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Miłosz Kozak
Oglądaj mecz Śląsk – Polonia ZA DARMO w Betclic TV!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa można obejrzeć w telewizji i online. Darmową transmisję spotkania udostępni platforma Betclic TV. Usługa jest w pełni legalna i umożliwia oglądanie meczów w dobrej jakości.

Założenie konta w Betclic z kodem GOALPL, który gwarantuje 50 PLN na start, nie zajmie Ci więcej, niż kilka minut. Potem wystarczy wpłacić dowolną kwotę i już transmisja będzie dostępna. Możesz oglądać swobodnie w wysokiej jakości na laptopie, telefonie i tablecie.

Oglądaj mecz i odbierz 50 PLN na start w Betclic! Zakład bez ryzyka!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecz Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa w Betclic TV?

Spotkanie będzie można obejrzeć także bez dodatkowych opłat w Betclic TV. Żeby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, należy wykonać te kroki:

  1. Zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL,
  2. Wpłacić dowolną kwotę (nie musisz obstawiać) lub postawić kupon przedmeczowy,
  3. Wejść do zakładów live i włączyć transmisję meczu Śląsk – Polonia!

Ko wygra mecz?

  • Śląsk
  • Polonia
  • Będzie remis
  • Śląsk
  • Polonia
  • Będzie remis

0 Votes

Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: transmisja TV

Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał TVP Sport. Spotkanie Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa odbędzie się w piątek 26 września 2025 roku o godzinie 20:30.

Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: stream online

Oprócz Betclic TV mecz będzie dostępny również online na platformie TVP Sport. Na stronie SPORT.TVP.PL możesz obejrzeć piątkowe spotkanie Śląska Wrocław z Polonią Warszawa.

Kiedy i o której mecz Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa?

Spotkanie Śląsk – Polonia rozpocznie się w piątek, 26 września o godzinie 20:30.

Gdzie obejrzeć mecz Śląsk – Polonia?

Mecz Śląsk – Polonia można obejrzeć w telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie poprzez SPORT.TVP.PL i Betclic TV.