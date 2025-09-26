Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa: transmisja za darmo w TV i online. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz 11. kolejki Betclic 1. Ligi.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Miłosz Kozak

Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa można obejrzeć w telewizji i online. Darmową transmisję spotkania udostępni platforma Betclic TV. Usługa jest w pełni legalna i umożliwia oglądanie meczów w dobrej jakości.

Założenie konta w Betclic z kodem GOALPL, który gwarantuje 50 PLN na start, nie zajmie Ci więcej, niż kilka minut. Potem wystarczy wpłacić dowolną kwotę i już transmisja będzie dostępna. Możesz oglądać swobodnie w wysokiej jakości na laptopie, telefonie i tablecie.

Jak oglądać mecz Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa w Betclic TV?

Spotkanie będzie można obejrzeć także bez dodatkowych opłat w Betclic TV. Żeby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, należy wykonać te kroki:

Zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL, Wpłacić dowolną kwotę (nie musisz obstawiać) lub postawić kupon przedmeczowy, Wejść do zakładów live i włączyć transmisję meczu Śląsk – Polonia!

Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: transmisja TV

Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał TVP Sport. Spotkanie Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa odbędzie się w piątek 26 września 2025 roku o godzinie 20:30.

Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: stream online

Oprócz Betclic TV mecz będzie dostępny również online na platformie TVP Sport. Na stronie SPORT.TVP.PL możesz obejrzeć piątkowe spotkanie Śląska Wrocław z Polonią Warszawa.