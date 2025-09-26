REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: gdzie obejrzeć za darmo?
Mecz Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa można obejrzeć w telewizji i online. Darmową transmisję spotkania udostępni platforma Betclic TV. Usługa jest w pełni legalna i umożliwia oglądanie meczów w dobrej jakości.
Założenie konta w Betclic z kodem GOALPL, który gwarantuje 50 PLN na start, nie zajmie Ci więcej, niż kilka minut. Potem wystarczy wpłacić dowolną kwotę i już transmisja będzie dostępna. Możesz oglądać swobodnie w wysokiej jakości na laptopie, telefonie i tablecie.
Jak oglądać mecz Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa w Betclic TV?
Spotkanie będzie można obejrzeć także bez dodatkowych opłat w Betclic TV. Żeby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, należy wykonać te kroki:
- Zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL,
- Wpłacić dowolną kwotę (nie musisz obstawiać) lub postawić kupon przedmeczowy,
- Wejść do zakładów live i włączyć transmisję meczu Śląsk – Polonia!
Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: transmisja TV
Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał TVP Sport. Spotkanie Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa odbędzie się w piątek 26 września 2025 roku o godzinie 20:30.
Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa: stream online
Oprócz Betclic TV mecz będzie dostępny również online na platformie TVP Sport. Na stronie SPORT.TVP.PL możesz obejrzeć piątkowe spotkanie Śląska Wrocław z Polonią Warszawa.
Spotkanie Śląsk – Polonia rozpocznie się w piątek, 26 września o godzinie 20:30.
Mecz Śląsk – Polonia można obejrzeć w telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie poprzez SPORT.TVP.PL i Betclic TV.