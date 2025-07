Śląsk Wrocław - Wieczysta to mecz, otwierający zmagania w ramach pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tego wydarzenia w internecie i w telewizji.

Śląsk Wrocław – Wieczysta, gdzie oglądać?

Śląsk Wrocław w minionym sezonie spadł z PKO BP Ekstraklasy do Betclic 1. Ligi. Zespół prowadzony przez Ante Simundzę ma jednak ambitny plan szybkiego powrotu do elity. W spotkaniach kontrolnych przed rozpoczęciem kampanii przegrał tylko raz, co może być dobrym prognostykiem na przyszłość.

Wieczysta Kraków również ma ambitne plany związane z występami na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Po wywalczeniu awansu do Betclic 1. Ligi, drużyna z Krakowa mierzy jeszcze wyżej. Pierwszy krok w kierunku realizacji marzeń Wieczysta będzie chciała wykonać już na Tarczyński Arena.

Śląsk Wrocław – Wieczysta, transmisja w TV

Piątkowe starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Śląsk Wrocław – Wieczysta zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenie TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański oraz Michał Zachodny.

Śląsk Wrocław – Wieczysta, transmisja online

Mecz z udziałem drużyn z Wrocławia i Krakowa będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Śląsk – Wieczysta zacznie się o godzinie 18:00. Ponadto starcie w ramach pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Śląsk Wrocław – Wieczysta, kto wygra?

Śląsk Wrocław – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Śląska został oszacowany na poziomie 1.81.

Śląsk Wrocław Wieczysta Kraków 2.00 3.70 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2025 16:07 .

Gdzie obejrzeć mecz Śląsk Wrocław – Wieczysta? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Śląsk Wrocław – Wieczysta? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (18 lipca) o godzinie 18:00.

