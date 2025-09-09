Serbia – Anglia: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (09.09.2025)

Serbia - Anglia: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie oglądać ten mecz eliminacji do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku w 2026 roku.

RiME Media Images/Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Serbia – Anglia: Gdzie oglądać?

Jednym z wtorkowym meczy eliminacji do mistrzostw świata w Kandzie, USA i Meksyku będzie potyczka pomiędzy reprezentacją Serbii a reprezentacją Anglii. Według bukmacherów faworytem tej rywalizacji są goście, ale wydaje się, że należy spodziewać się wyrównanej rywalizacji ze sporą liczbą emocji oraz goli, a także sytuacji podbramkowych po jednej, jak i drugiej stronie. Gra toczy się bowiem o awans na mundial!

Serbia – Anglia: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Polsat Sport 2. Początek rywalizacji we wtorek 9 września 2025 roku o godzinie 20:45.

Serbia – Anglia: Stream online

Transmisja dostępna będzie także na platformie Polsat Box Go, choć należy do niej wykupić oczywiście odpowiedni pakiet dostępu.

Serbia – Anglia: Kto wygra?

Serbia – Anglia: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego meczu jest reprezentacja Anglii. Nigdy jednak nie można lekceważyć Serbów, szczególnie, że grają oni przed własną publicznością. Niemniej kurs na trzy punkty gości wynosi mniej więcej 1.80. Z kolei remis można postawić za około 3.55. Jeśli jednak uważamy, że trzy punkty zdobędzie tego dnia Serbia, to można to zagrać za nawet 4.75.

Serbia Anglia 4.60 3.50 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2025 17:03 .

Kiedy odbędzie się mecz Serbia – Anglia? Początek rywalizacji we wtorek 9 września 2025 roku o godzinie 20:45. Gdzie obejrzeć mecz Serbia – Anglia? Ten mecz będzie można oglądać na kanale Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

