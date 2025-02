Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Ruch – Wisła, gdzie oglądać?

Sobotnie spotkanie na Stadionie Śląskim będzie rekordowym pod względem frekwencji meczem w rozgrywkach ligowych w Polsce. Pojedynek Ruchu Chorzów i Wisły Kraków z trybun obejrzy ponad 53 tysiące kibiców. Atmosfera na stadionie będzie więc gorąca. W takich warunkach zdecydowanie łatwiej o dobre spotkanie, które obie drużyny będą starały się dostarczyć fanom.

Ruch i Wisła mają jeden cel – chcą jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy. W tym sezonie na pewno nie będzie o to łatwo, biorąc pod uwagę ich stratę do miejsc dających bezpośredni awans do Ekstraklasy. Zdecydowanie większe szanse mają na załapanie się do baraży, a kolejny krok w tym kierunku będą chciały zrobić w sobotę. Sobotnie spotkanie będzie można oglądać dzięki transmisjom w TV, jak i online.

Ruch – Wisła, transmisja w TV

Mecz Ruch – Wisła rozegrany zostanie w sobotę (22 lutego) o godzinie 14:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania przewidziana jest na kanale TVP Sport. Rywalizację dwóch wielkich marek skomentują Maciej Iwański i Kazimierz Węgrzyn.

Ruch – Wisła, transmisja online

Sobotni mecz Ruchu z Wisłą można oczywiście obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisja za darmo będzie dostępna między innymi na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie. Internetowa transmisja dostępna będzie także na stronie sport.tvp.pl.

Ruch – Wisła, kto wygra?

Ruch – Wisła, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie nie ma wyraźnego faworyta, co widać także w kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. W ofercie Betclic kursy na wygraną jednej i drugiej drużyny oscylują wokół 2.50.

Ruch Chorzów Wisła Kraków 2.55 3.40 2.50 Kursy mogą ulec zmianie.