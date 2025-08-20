Ruch Chorzów w ostatnim środowym meczu szóstej kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się ze Stalą Rzeszów. Emocji nie zabraknie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję w internecie i w TV.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Bała

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, gdzie oglądać?

Ruch Chorzów i Stal Rzeszów to ekipy, które dzieli w tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy różnica trzech punktów. Niebiescy nie potrafią wygrać od trzech spotkań. Rzeszowianie natomiast nie przegrali od czterech meczów.

Ekipa prowadzona przez Waldemara Fornalika przystąpi do potyczki po remisie z Polonią Warszawa (0:0). Z kolei Stal ma za sobą podział punktów z Puszczą Niepołomice (2:2). Ruch ogólnie zagra z ekipą z Rzeszowa po zaledwie czterech miesiącach od ostatniej potyczki. Wówczas lepsi byli gracze 14-krotnego mistrza Polski (3:0).

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, transmisja w TV

Środowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu będzie emitowana od godziny 20:30 na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Aleksander Roj i Dariusz Dudek.

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, transmisja online

Rywalizację na SuperpAuto.pl Stadionie Śląskim będzie można też oglądać w internecie. Taką możliwość zapewnia przede wszystkim strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

Ruch Chorzów – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarzy. Rozwiązanie na zwycięstwo Ruchu zostało oszacowane na 1.80.

Ruch Chorzów Stal Rzeszów 1.80 3.85 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2025 00:56 .

Gdzie obejrzeć mecz Ruch Chorzów – Stal Rzeszów? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Ruch Chorzów – Stal Rzeszów? Spotkanie zostanie rozegrane w środę (20 sierpnia) o godzinie 20:30.

