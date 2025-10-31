Ruch Chorzów - GKS Tychy: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Ceglarz

Ruch Chorzów – GKS Tychy: gdzie oglądać?

Piątkowa konfrontacja z udziałem Ruchu Chorzów i GKS-u Tychy będzie transmitowana nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również online. Prawa do pokazywania meczów Betclic 1. Ligi emituje na swoich antenach TVP. Ponadto rywalizacje mogą mogą być pokazywane na stronie internetowej publicznego nadawcy, a także w aplikacji TVP Sport, która jest dostępna nie tylko na urządzenia mobilne, ale również na Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

Ruch Chorzów i GKS Tychy to dwie ekipy, znajdujące się aktualnie w dołku. Niebiescy są bez zwycięstwa od czterech meczów w Betclic 1. Lidze. Trójkolorowi natomiast nie wygrali w żadnym z ostatnich dziewięciu spotkań, notując w nich osiem porażek i jeden remis. Ogólnie w czterech ostatnich starciach między zespołami dwa razy górą był Ruch, raz lepszy był GKS i w jednym meczu miał miejsce remis.

Ruch Chorzów – GKS Tychy: transmisja w TV

Transmisja z piątkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Ruch Chorzów – GKS Tychy rozpocznie się w piątek, 31 października o godzinie 20:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Aleksander Roj i Radosław Gilewicz.

Ruch Chorzów – GKS Tychy: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z SuperAuto.pl Stadionie Śląskim, gdzie swoje spotkania w roli gospodarza rozgrywa drużyna Waldemara Fornalika. Mecz z udziałem Ruchu i GKS-u Tychy będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Ruch – GKS zapewnia też usługa Betclic TV.

Kiedy i o której mecz Ruch Chorzów – GKS Tychy? Spotkanie Ruch – GKS Tychy rozpocznie się w piątek, 31 października o godzinie 20:30. Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów – GKS Tychy? Transmisję ze spotkania Ruch – GKS Tychy można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

