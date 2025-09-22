Ruch Chorzów - Chrobry Głogów: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem Ruchu i Chobrego będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Ceglarz

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: gdzie oglądać?

Poniedziałkowe spotkanie z udziałem Ruchu Chorzów i Chrobrego Głogów można obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a także w internecie. Prawa do śledzenia meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, transmitująca poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, a także na stronie internetowej TVPSport.pl.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic.

Ruch Chorzów i Chrobry Głogów to ekipy, legitymujące się obecnie bilansem 13 punktów. 14-krotnby mistrz Polski wyraźnie się odbudował po słabym starcie i dzięki trenerowi Waldemarowi Fornalikowi odzyskuje moc. Z kolei drużyna Łukasza Becelli o ile ostatnio nie przegrywa, to ma jednak kłopot z odnoszeniem zwycięstw w roli gościa.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Ruch Chorzów – Chrobry Głogów rozpocznie się w poniedziałek, 22 września o godzinie 17:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Rywalizację skomentują Jan Micygiewicz i Dariusz Dudek.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Mecz z udziałem Ruchu Chorzów i Chrobrego Głogów można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Ruch – Chrobry zapewnia też usługa Betclic TV.

