Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: gdzie oglądać?
Poniedziałkowe spotkanie z udziałem Ruchu Chorzów i Chrobrego Głogów można obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a także w internecie. Prawa do śledzenia meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, transmitująca poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, a także na stronie internetowej TVPSport.pl.
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
Ruch Chorzów i Chrobry Głogów to ekipy, legitymujące się obecnie bilansem 13 punktów. 14-krotnby mistrz Polski wyraźnie się odbudował po słabym starcie i dzięki trenerowi Waldemarowi Fornalikowi odzyskuje moc. Z kolei drużyna Łukasza Becelli o ile ostatnio nie przegrywa, to ma jednak kłopot z odnoszeniem zwycięstw w roli gościa.
Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Ruch Chorzów – Chrobry Głogów rozpocznie się w poniedziałek, 22 września o godzinie 17:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Rywalizację skomentują Jan Micygiewicz i Dariusz Dudek.
Ruch Chorzów – Chrobry Głogów: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Mecz z udziałem Ruchu Chorzów i Chrobrego Głogów można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Ruch – Chrobry zapewnia też usługa Betclic TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Ruchu 78%
- wygraną Chorbrego 11%
- remisem 11%
9+ Votes
Spotkanie Ruch Chorzów – Chrobry Głogów rozpocznie się w poniedziałek, 22 września o godzinie 17:45.
Transmisję ze spotkania Ruch Chorzów – Chrobry Głogów można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSPort.pl i w usłudze Betclic TV.
