Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.10.2025)

19:06, 21. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Royale Union Saint-Gilloise w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolo Barella
Obserwuj nas w
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella
Promocja: Oglądaj Ligę Mistrzów ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Royale Union – Inter, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów swoje spotkanie rozegra Inter Mediolan. Nerazzurri tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Royale Union Saint-Gilloise. Włosi przystąpią do tej rywalizacji po ważnym zwycięstwie nad AS Romą (1:0).

Royale Union Saint-Gilloise również dobrze wspominają swój ostatni występ. Belgowie okazali się lepsi bowiem od Charleroi (3:1). Nadchodząca rywalizacja w Champions League zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Royale Union – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5.

Royale Union – Inter, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również online. Dostęp do transmisji zapewnia usługa Canal+ Online.

Royale Union – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Royale
  • remisem
  • wygraną Interu
  • wygraną Royale 0%
  • remisem 0%
  • wygraną Interu 100%

1+ Votes

Royale Union – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.68. W przypadku triumfu Royale Union Saint-Gilloise natomiast sięga nawet 4.75.

Royale Union St-Gilloise
Inter Mediolan
4.60
4.00
1.75
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 19:07.
Gdzie oglądać mecz Royale Union – Inter?

Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Extra 5, a także w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Royale Union – Inter?

Mecz odbędzie się już we wtorek (21 października) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.