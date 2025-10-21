REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Royale Union – Inter, gdzie oglądać?
We wtorkowy wieczór w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów swoje spotkanie rozegra Inter Mediolan. Nerazzurri tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Royale Union Saint-Gilloise. Włosi przystąpią do tej rywalizacji po ważnym zwycięstwie nad AS Romą (1:0).
Royale Union Saint-Gilloise również dobrze wspominają swój ostatni występ. Belgowie okazali się lepsi bowiem od Charleroi (3:1). Nadchodząca rywalizacja w Champions League zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Royale Union – Inter, transmisja w TV
Spotkanie Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5.
Royale Union – Inter, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również online. Dostęp do transmisji zapewnia usługa Canal+ Online.
Royale Union – Inter, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Royale 0%
- remisem 0%
- wygraną Interu 100%
1+ Votes
Royale Union – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.68. W przypadku triumfu Royale Union Saint-Gilloise natomiast sięga nawet 4.75.
Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Extra 5, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (21 października) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.