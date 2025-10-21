Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Royale Union Saint-Gilloise w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Royale Union – Inter, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów swoje spotkanie rozegra Inter Mediolan. Nerazzurri tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Royale Union Saint-Gilloise. Włosi przystąpią do tej rywalizacji po ważnym zwycięstwie nad AS Romą (1:0).

Royale Union Saint-Gilloise również dobrze wspominają swój ostatni występ. Belgowie okazali się lepsi bowiem od Charleroi (3:1). Nadchodząca rywalizacja w Champions League zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Royale Union – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5.

Royale Union – Inter, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić również online. Dostęp do transmisji zapewnia usługa Canal+ Online.

Royale Union – Inter, kto wygra?

Royale Union – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.68. W przypadku triumfu Royale Union Saint-Gilloise natomiast sięga nawet 4.75.

Royale Union St-Gilloise Inter Mediolan 4.60 4.00 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 19:07 .

Gdzie oglądać mecz Royale Union – Inter? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Extra 5, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Royale Union – Inter? Mecz odbędzie się już we wtorek (21 października) o godzinie 21:00.

