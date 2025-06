PressFocus Na zdjęciu: Adam Gałązka

Rekord – Wisła, gdzie oglądać?

W najbliższej serii gier Betclic 2. Ligi zmierzą się drużyny będące bezpośrednimi konkurentami w walce o utrzymanie. Pod kreską z dwoma punktami mniej znajdziemy Rekord Bielsko-Biała. Pozycję oznaczającą konieczność gry w barażach o zachowanie ligowego bytu zajmuje Wisła Puławy. Wygrana jednej z drużyn będzie miała zatem znaczący wpływ na tabelę.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rekord – Wisła w TV

Spotkanie Rekord Bielsko-Biała – Wisła Puławy tym razem niestety nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie drogą internetową.

Rekord – Wisła, transmisja online

Nadchodzące starcie możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na wszystkie urządzenia. Rywalizację skomentują Kamil Kania, Rafał Ulatowski.

Spotkania Betclic 2. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy podczas podać podczas zakładania konta w Betclic kod promocyjny GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rekord – Wisła, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Rekordu

Remis

Wygrana Wisły Wygrana Rekordu

Remis

Wygrana Wisły 0 Votes

Rekord – Wisła, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach bukmachera Betclic na to spotkanie może zdecydowanie zaskoczyć niejednego obserwatora zmagań na drugoligowych boiskach. Rekord będzie gospodarzem, ale to wciąż drużyna, która w tabeli plasuje się na swoim najbliższym rywalem. Tymczasem kurs na wygraną beniaminka to 1.49. Z kolei współczynnik na zwycięstwo Wisły Puławy to aż 5.20.

Rekord Bielsko-Biała Wisła Puławy 1.49 4.40 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 30 maja 2025 15:14 .

Gdzie obejrzeć mecz Rekord Bielsko-Biała – Wisła Puławy? Spotkanie obejrzysz na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Rekord Bielsko-Biała – Wisła Puławy? Mecz odbędzie się w niedzielę 1 czerwca, o godzinie 14:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.