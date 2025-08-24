Real Oviedo – Real Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Beniaminek La Ligi podejmie u siebie najbardziej utytułowany klub na świecie. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:30.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Oviedo – Real Madryt, gdzie oglądać?

Real Oviedo zmierzy się u siebie z Realem Madryt w meczu 2. kolejki La Ligi. Dla beniaminka to wyjątkowe starcie, które przyciągnie na stadion tłumy kibiców. Zespół z Asturii wrócił na najwyższy poziom rozgrywkowy po 24 latach przerwy. Jego celem jest utrzymanie w elicie, ale w potyczce z ekipą Królewskich o punkty będzie bardzo ciężko. Początek rywalizacji na Estadio Nuevo Carlos Tartiere już dzisiaj, czyli w niedzielę, 24 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym pojedynku o godzinie 21:30.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Real Oviedo – Real Madryt.

Real Oviedo – Real Madryt, transmisja w TV

Starcie pomiędzy Realem Oviedo a Realem Madryt oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji. Ten mecz zostanie bowiem wyemitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Eryk Szpruch oraz Marcin Gazda.

Real Oviedo – Real Madryt, transmisja online

Pojedynek w ramach 2. serii gier La Ligi będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Mianowicie, niedzielne spotkanie znajdziesz na platformie streamingowej ElevenSports.pl i w usłudze STS TV (trzeba postawić kupon za 2 złote).

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Oviedo – Real Madryt, sonda

Kto wygra? Real Oviedo

Padnie remis

Real Madryt Real Oviedo 0%

Padnie remis 0%

Real Madryt 100% 9+ Votes

Real Oviedo – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Realu Oviedo wynosi około 9.90, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.10. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL. To pozwoli na odebranie zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od wpłat do 600 złotych.

Real Oviedo Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2025 20:23 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Real Oviedo – Real Madryt? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Real Oviedo – Real Madryt? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 21:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.