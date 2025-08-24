Real Oviedo – Real Madryt, gdzie oglądać?
Real Oviedo zmierzy się u siebie z Realem Madryt w meczu 2. kolejki La Ligi. Dla beniaminka to wyjątkowe starcie, które przyciągnie na stadion tłumy kibiców. Zespół z Asturii wrócił na najwyższy poziom rozgrywkowy po 24 latach przerwy. Jego celem jest utrzymanie w elicie, ale w potyczce z ekipą Królewskich o punkty będzie bardzo ciężko. Początek rywalizacji na Estadio Nuevo Carlos Tartiere już dzisiaj, czyli w niedzielę, 24 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym pojedynku o godzinie 21:30.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Real Oviedo – Real Madryt.
Real Oviedo – Real Madryt, transmisja w TV
Starcie pomiędzy Realem Oviedo a Realem Madryt oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji. Ten mecz zostanie bowiem wyemitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Eryk Szpruch oraz Marcin Gazda.
- Zobacz: tabela La Ligi
Real Oviedo – Real Madryt, transmisja online
Pojedynek w ramach 2. serii gier La Ligi będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Mianowicie, niedzielne spotkanie znajdziesz na platformie streamingowej ElevenSports.pl i w usłudze STS TV (trzeba postawić kupon za 2 złote).
Real Oviedo – Real Madryt, sonda
Kto wygra?
- Real Oviedo 0%
- Padnie remis 0%
- Real Madryt 100%
9+ Votes
Real Oviedo – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Realu Oviedo wynosi około 9.90, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.10. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL. To pozwoli na odebranie zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od wpłat do 600 złotych.
