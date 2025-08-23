Real Oviedo – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

14:45, 23. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Goal.pl

Real Oviedo – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Beniaminek kontra kandydat do mistrzostwa - ten pojedynek musi przynieść nam mnóstwo emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Nuevo Carlos Tartiere już w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia o godzinie 21:30.

Kylian Mbappe
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Oviedo – Real Madryt, typy i przewidywania

Druga kolejka nowego sezonu La Ligi przynosi wyjątkowe starcie – na Estadio Carlos Tartiere beniaminek Real Oviedo podejmie bowiem słynny Real Madryt. Gospodarze wrócili do hiszpańskiej elity po aż 24 latach przerwy i ich głównym celem będzie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dla klubu z Asturii to ogromne wydarzenie, a kibice liczą, że drużyna pokaże charakter oraz wykorzysta atut własnego stadionu.

Po drugiej stronie stanie jednak gigant – prowadzona przez Xabiego Alonso ekipa Królewskich, która w rozpoczętej kampanii mierzy w mistrzostwo kraju i sukcesy na arenie europejskiej. Różnica w jakości kadry oraz doświadczeniu sprawia, iż to zespół Los Blancos jest murowanym faworytem tego spotkania. Czy Real Madryt spełni oczekiwania? Przekonamy się o tym już w najbliższą niedzielę, czyli 24 sierpnia, o godzinie 21:30.

Kylian Mbappe wygląda świeżo na początku obecnego sezonu. Czy Francuz znowu trafi do siatki? Naszym zdaniem to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: gol Kyliana Mbappe.

Real Oviedo – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Obie ekipy są w trudnej sytuacji kadrowej, co pokazują liczne absencje zarówno w Realu Oviedo, jak i Realu Madryt. W drużynie gospodarzy na pewno nie zobaczymy Jaime’a Vazqueza, Santiago Colombatto oraz Alberto Reiny. Natomiast zespół gości będzie musiał radzić sobie bez Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Jude’a Bellinghama i Eduardo Camavingi.

Real Oviedo – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Oviedo wrócił do La Ligi po blisko ćwierć wieku i rozpoczął nowy sezon od falstartu. Zespół, którego twarzą jest Santi Cazorla, przegrał bowiem 0:2 z Villarrealem. Z kolei Real Madryt wygrał 1:0 z Osasuną Pampeluna, a jedynego gola w opisywanym pojedynku strzelił Kylian Mbappe. Etatowy reprezentant Francji w 51. minucie pewnie wykorzystał rzut karny.

Real Oviedo – Real Madryt, historia

Real Oviedo po raz ostatni zmierzył się z Realem Madryt w 2012 roku. Był to mecz towarzyski i zakończył się pewną wygraną drużyny Królewskich (5:1). Poprzednie cztery potyczki między tymi zespołami to natomiast trzy zwycięstwa stołecznego giganta oraz jeden remis. W tym czasie ekipa z Asturii ani razu nie pokonała więc rywala ze stolicy.

Real Oviedo – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Real Oviedo – Real Madryt, przewidywane składy

Real Oviedo – Real Madryt, kto wygra?

Real Oviedo – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Oviedo a Realem Madryt w ramach 2. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio Nuevo Carlos Tartiere już w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:30.

