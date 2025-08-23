Real Oviedo – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

Real Oviedo – Real Madryt, typy i przewidywania
Druga kolejka nowego sezonu La Ligi przynosi wyjątkowe starcie – na Estadio Carlos Tartiere beniaminek Real Oviedo podejmie bowiem słynny Real Madryt. Gospodarze wrócili do hiszpańskiej elity po aż 24 latach przerwy i ich głównym celem będzie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dla klubu z Asturii to ogromne wydarzenie, a kibice liczą, że drużyna pokaże charakter oraz wykorzysta atut własnego stadionu.
Po drugiej stronie stanie jednak gigant – prowadzona przez Xabiego Alonso ekipa Królewskich, która w rozpoczętej kampanii mierzy w mistrzostwo kraju i sukcesy na arenie europejskiej. Różnica w jakości kadry oraz doświadczeniu sprawia, iż to zespół Los Blancos jest murowanym faworytem tego spotkania. Czy Real Madryt spełni oczekiwania? Przekonamy się o tym już w najbliższą niedzielę, czyli 24 sierpnia, o godzinie 21:30.
Kylian Mbappe wygląda świeżo na początku obecnego sezonu. Czy Francuz znowu trafi do siatki? Naszym zdaniem to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: gol Kyliana Mbappe.
Real Oviedo – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Obie ekipy są w trudnej sytuacji kadrowej, co pokazują liczne absencje zarówno w Realu Oviedo, jak i Realu Madryt. W drużynie gospodarzy na pewno nie zobaczymy Jaime’a Vazqueza, Santiago Colombatto oraz Alberto Reiny. Natomiast zespół gości będzie musiał radzić sobie bez Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Jude’a Bellinghama i Eduardo Camavingi.
Alvaro Lemos
Uraz więzadła krzyżowego
Połowa października 2025
Lucas Ahijado
Uraz mięśnia
Początek września 2025
Jaime Vazquez
Uraz pachwiny
Początek września 2025
Santiago Colombatto
Kontuzja kolana
Powrót do treningów
Ovie Ejaria
Uraz mięśnia
Niepewny
Brandon Dominguès
Wirus
Niepewny
Alberto Reina
Żółta/czerwona kartka
Po 1 meczu
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Powrót do treningów
Endrick
Uraz ścięgna udowego
Początek września 2025
Jude Bellingham
Uraz ramienia
Koniec września 2025
Eduardo Camavinga
Kontuzja goleni
Początek września 2025
Real Oviedo – Real Madryt, ostatnie wyniki
Real Oviedo wrócił do La Ligi po blisko ćwierć wieku i rozpoczął nowy sezon od falstartu. Zespół, którego twarzą jest Santi Cazorla, przegrał bowiem 0:2 z Villarrealem. Z kolei Real Madryt wygrał 1:0 z Osasuną Pampeluna, a jedynego gola w opisywanym pojedynku strzelił Kylian Mbappe. Etatowy reprezentant Francji w 51. minucie pewnie wykorzystał rzut karny.
Real Oviedo – Real Madryt, historia
Real Oviedo po raz ostatni zmierzył się z Realem Madryt w 2012 roku. Był to mecz towarzyski i zakończył się pewną wygraną drużyny Królewskich (5:1). Poprzednie cztery potyczki między tymi zespołami to natomiast trzy zwycięstwa stołecznego giganta oraz jeden remis. W tym czasie ekipa z Asturii ani razu nie pokonała więc rywala ze stolicy.
Real Oviedo – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Realu Oviedo wynosi około 9.75, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.40. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Real Oviedo – Real Madryt, przewidywane składy
|1Horatiu Moldovan
|8Santiago Cazorla
|9Federico Viñas
|11Josip Brekalo
|15Oier Luengo
|16Borja Sanchez
|19Eric Bailly
|26Miguel Narvaez
|28Lamine Gueye
|29Omar Falah
|30Marco Esteban
|31Cheli
|2Daniel Carvajal
|4David Alaba
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|17Raul Asencio
|19Daniel Ceballos
|20Fran García
|22Antonio Rüdiger
|28Thiago Pitarch
|30Franco Mastantuono
|34Sergio Mestre
Real Oviedo – Real Madryt, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Realu Oviedo 0%
- remisem 50%
- zwycięstwem Realu Madryt 50%
4+ Votes
Real Oviedo – Real Madryt, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Realem Oviedo a Realem Madryt w ramach 2. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio Nuevo Carlos Tartiere już w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:30.
Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.