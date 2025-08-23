Real Oviedo – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

Real Oviedo – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Beniaminek kontra kandydat do mistrzostwa - ten pojedynek musi przynieść nam mnóstwo emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Nuevo Carlos Tartiere już w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia o godzinie 21:30.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Oviedo – Real Madryt, typy i przewidywania

Druga kolejka nowego sezonu La Ligi przynosi wyjątkowe starcie – na Estadio Carlos Tartiere beniaminek Real Oviedo podejmie bowiem słynny Real Madryt. Gospodarze wrócili do hiszpańskiej elity po aż 24 latach przerwy i ich głównym celem będzie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dla klubu z Asturii to ogromne wydarzenie, a kibice liczą, że drużyna pokaże charakter oraz wykorzysta atut własnego stadionu.

Po drugiej stronie stanie jednak gigant – prowadzona przez Xabiego Alonso ekipa Królewskich, która w rozpoczętej kampanii mierzy w mistrzostwo kraju i sukcesy na arenie europejskiej. Różnica w jakości kadry oraz doświadczeniu sprawia, iż to zespół Los Blancos jest murowanym faworytem tego spotkania. Czy Real Madryt spełni oczekiwania? Przekonamy się o tym już w najbliższą niedzielę, czyli 24 sierpnia, o godzinie 21:30.

Kylian Mbappe wygląda świeżo na początku obecnego sezonu. Czy Francuz znowu trafi do siatki? Naszym zdaniem to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: gol Kyliana Mbappe.

Real Oviedo – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Obie ekipy są w trudnej sytuacji kadrowej, co pokazują liczne absencje zarówno w Realu Oviedo, jak i Realu Madryt. W drużynie gospodarzy na pewno nie zobaczymy Jaime’a Vazqueza, Santiago Colombatto oraz Alberto Reiny. Natomiast zespół gości będzie musiał radzić sobie bez Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Jude’a Bellinghama i Eduardo Camavingi.

Kontuzje i zawieszenia Real Oviedo Zawodnik Powrót Alvaro Lemos Uraz więzadła krzyżowego Połowa października 2025 Lucas Ahijado Uraz mięśnia Początek września 2025 Jaime Vazquez Uraz pachwiny Początek września 2025 Santiago Colombatto Kontuzja kolana Powrót do treningów Ovie Ejaria Uraz mięśnia Niepewny Brandon Dominguès Wirus Niepewny Alberto Reina Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Ferland Mendy Uraz mięśnia Powrót do treningów Endrick Uraz ścięgna udowego Początek września 2025 Jude Bellingham Uraz ramienia Koniec września 2025 Eduardo Camavinga Kontuzja goleni Początek września 2025

Real Oviedo – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Oviedo wrócił do La Ligi po blisko ćwierć wieku i rozpoczął nowy sezon od falstartu. Zespół, którego twarzą jest Santi Cazorla, przegrał bowiem 0:2 z Villarrealem. Z kolei Real Madryt wygrał 1:0 z Osasuną Pampeluna, a jedynego gola w opisywanym pojedynku strzelił Kylian Mbappe. Etatowy reprezentant Francji w 51. minucie pewnie wykorzystał rzut karny.

Real Oviedo – Real Madryt, historia

Real Oviedo po raz ostatni zmierzył się z Realem Madryt w 2012 roku. Był to mecz towarzyski i zakończył się pewną wygraną drużyny Królewskich (5:1). Poprzednie cztery potyczki między tymi zespołami to natomiast trzy zwycięstwa stołecznego giganta oraz jeden remis. W tym czasie ekipa z Asturii ani razu nie pokonała więc rywala ze stolicy.

Real Oviedo – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Real Oviedo – Real Madryt, przewidywane składy

Real Oviedo – Real Madryt, kto wygra?

Real Oviedo – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Oviedo a Realem Madryt w ramach 2. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio Nuevo Carlos Tartiere już w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:30.

