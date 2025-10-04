Real Madryt – Villarreal CF: gdzie obejrzeć za darmo?
Niezwykle ciekawie zapowiadająca się potyczka między Realem Madryt a Villarrealem rzecz jasna będzie transmitowana zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Warto sprawdzić również darmową opcję, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS, bo o nim mowa, możesz bowiem obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy w sezonie 2025/2026, nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat.
W 8. kolejce La Ligi kibice będą świadkami prawdziwego hitu – Real Madryt zmierzy się z Villarrealem. Obie drużyny znajdują się w ścisłej czołówce tabeli, co dodatkowo podgrzewa emocje przed tym starciem. Królewscy z dorobkiem 18 punktów zajmują obecnie drugie miejsce, natomiast Żółta Łódź Podwodna ma na koncie 16 oczek i plasuje się tuż za nimi, czyli na trzeciej pozycji. Zatem ten pojedynek powinien przynieść nam mnóstwo emocji.
Jak oglądać mecz Real Madryt – Villarreal CF w bukmacher STS TV?
Sobotni mecz obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Real Madryt – Villarreal CF.
Real Madryt – Villarreal CF: transmisja w TV
Interesujący pojedynek pomiędzy Realem Madryt a Villarrealem oczywiście zostanie wyemitowany w tradycyjnej telewizji. Jutrzejsze starcie znajdziesz bowiem na kanale Eleven Sports 1. W tej stacji zawody skomentują Mateusz Święcicki oraz Łukasz Wiśniowski.
- Zobacz: tabela La Ligi
Real Madryt – Villarreal CF: stream online
Spotkanie w ramach 8. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy będzie dostępne także w internecie, a mianowicie na platformach CANAL+ online, ElevenSports.pl oraz Polsat Box Go. Warto podkreślić, że każda z tych usług wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.
Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (4 października) o godzinie 21:00.
