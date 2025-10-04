Real Madryt – Villarreal CF: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Zespół Królewskich podejmie na własnym stadionie drużynę Żółtej Łodzi Podwodnej. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Villarreal CF: gdzie obejrzeć za darmo?

Niezwykle ciekawie zapowiadająca się potyczka między Realem Madryt a Villarrealem rzecz jasna będzie transmitowana zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Warto sprawdzić również darmową opcję, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS, bo o nim mowa, możesz bowiem obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy w sezonie 2025/2026, nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W 8. kolejce La Ligi kibice będą świadkami prawdziwego hitu – Real Madryt zmierzy się z Villarrealem. Obie drużyny znajdują się w ścisłej czołówce tabeli, co dodatkowo podgrzewa emocje przed tym starciem. Królewscy z dorobkiem 18 punktów zajmują obecnie drugie miejsce, natomiast Żółta Łódź Podwodna ma na koncie 16 oczek i plasuje się tuż za nimi, czyli na trzeciej pozycji. Zatem ten pojedynek powinien przynieść nam mnóstwo emocji.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Real Madryt – Villarreal CF.

Jak oglądać mecz Real Madryt – Villarreal CF w bukmacher STS TV?

Sobotni mecz obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL, Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote, Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Real Madryt – Villarreal CF.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt – Villarreal CF: transmisja w TV

Interesujący pojedynek pomiędzy Realem Madryt a Villarrealem oczywiście zostanie wyemitowany w tradycyjnej telewizji. Jutrzejsze starcie znajdziesz bowiem na kanale Eleven Sports 1. W tej stacji zawody skomentują Mateusz Święcicki oraz Łukasz Wiśniowski.

Real Madryt – Villarreal CF: stream online

Spotkanie w ramach 8. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy będzie dostępne także w internecie, a mianowicie na platformach CANAL+ online, ElevenSports.pl oraz Polsat Box Go. Warto podkreślić, że każda z tych usług wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kto wygra? Real

Padnie remis

Villarreal Real 80%

Padnie remis 20%

Villarreal 0% 5+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Real Madryt – Villarreal CF? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt – Villarreal CF? Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (4 października) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.