Real Madryt – Villarreal CF: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami bardzo ciekawy pojedynek w ramach hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, czyli 4 października, o godzinie 21:00.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Villarreal CF, typy i przewidywania

Przed nami hit 8. kolejki La Ligi, w którym na Santiago Bernabeu zmierzą się ze sobą drużyny z czołówki tabeli – Real Madryt oraz Villarreal CF. Królewscy z dorobkiem 18 punktów zajmują obecnie 2. miejsce w stawce i walczą o powrót na pozycję lidera. Żółta Łódź Podwodna nie pozostaje jednak daleko w tyle – z 16 oczkami plasuje się tuż za Realem, czyli na 3. lokacie. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, bo oba zespoły uczestniczą w ścisłej walce o najwyższe cele w hiszpańskiej ekstraklasie. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 21:00.

Kylian Mbappe może zdobyć bramkę w meczu Realu Madryt z Villarrealem, ponieważ jest w świetnej dyspozycji strzeleckiej. Dodatkowo defensywa ekipy Żółtej Łodzi Podwodnej będzie znacząco osłabiona z powodu licznych kontuzji, co kapitan reprezentacji Francji postara się wykorzystać, by znaleźć drogę do siatki. Nasz typ: Kylian Mbappe strzeli gola.

Real Madryt – Villarreal CF, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Realu Madryt z Villarrealem obie ekipy są poważnie osłabione. W ekipie Królewskich nie zobaczymy Daniego Carvajala, Ferlanda Mendy’ego, Antonio Rudigera oraz Trenta Alexandra-Arnolda, co ogranicza opcje w linii obrony. Znacznie trudniejsza sytuacja panuje w zespole gości. Villarreal będzie musiał radzić sobie bez aż sześciu ważnych zawodników – Logana Costy, Willy’ego Kambwali, Gerarda Moreno, Pau Cabanesa, Juana Foytha i Ayoze Pereza – którzy także zmagają się z pewnymi urazami.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Ferland Mendy Uraz mięśnia Powrót do treningów Antonio Rüdiger Uraz nogi Koniec października 2025 Trent Alexander-Arnold Uraz uda Połowa października 2025 Daniel Carvajal Uraz uda Koniec października 2025

Kontuzje i zawieszenia Villarreal Zawodnik Powrót Logan Costa Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2026 Willy Kambwala Uraz ścięgna udowego Nieznany Gerard Moreno Uraz ścięgna udowego Niepewny Pau Cabanes Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2026 Juan Foyth Uraz mięśnia Połowa października 2025 Ayoze Perez Uraz pachwiny Połowa października 2025

Real Madryt – Villarreal CF, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki Realu Madryt i Villarrealu pokazują mieszane nastroje obu drużyn przed jutrzejszym spotkaniem. Ekipa Królewskich doznała bolesnej porażki 2:5 w ligowych derbach z Atletico, lecz szybko zrehabilitowała się w Lidze Mistrzów, gromiąc kazachski Kajrat Ałmaty 5:0. Z kolei zespół Żółtej Łodzi Podwodnej pokazał solidną formę w La Lidze, wygrywając 1:0 z Athletikiem Bilbao, a w Champions League zremisował 2:2 z Juventusem.

Real Madryt – Villarreal CF, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Villarrealem w ostatnich latach układa się po myśli stołecznego klubu. Królewscy odnieśli trzy zwycięstwa w pięciu poprzednich spotkaniach między tymi zespołami, pokazując przewagę nad swoim najbliższym rywalem. Żółta Łódź Podwodna wygrała tylko raz, natomiast jedno starcie zakończyło się remisem. Statystyki te wyraźnie wskazują, że Real jest niewygodnym przeciwnikiem dla Villarrealu.

Real Madryt – Villarreal CF, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Villarrealu to mniej więcej 6.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.80. Załóż konto w STS z kodem GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt – Villarreal CF, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso Villarreal Marcelino Real Madryt Xabi Alonso 3-4-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 3 Militao 14 Tchouameni 24 Huijsen 8 Valverde 15 Guler 6 Camavinga 18 Carreras 5 Bellingham 10 Mbappe 7 Junior 9 Mikautadze 19 Pepe 20 Moleiro 18 Gueye 16 Partey 11 Akhomach 23 Cardona 4 Marin 12 Veiga 15 Mouriño 1 Junior 1 Courtois 3 Militao 14 Tchouameni 24 Huijsen 8 Valverde 15 Guler 6 Camavinga 18 Carreras 5 Bellingham 10 Mbappe 7 Junior 9 Mikautadze 19 Pepe 20 Moleiro 18 Gueye 16 Partey 11 Akhomach 23 Cardona 4 Marin 12 Veiga 15 Mouriño 1 Junior 3-4-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Marcelino Rezerwowi 4 David Alaba 9 Endrick 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 17 Raul Asencio 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Diaz 30 Franco Mastantuono 3 Adria Altimira 6 Manor Solomon 10 Daniel Parejo 13 Diego Conde 14 Santi Comesana 17 Tajon Buchanan 21 Tani Oluwaseyi 24 Alfonso Pedraza 25 Arnau Tenas 26 Pau Navarro 27 Jean Ives Valou

Real Madryt – Villarreal CF, kto wygra?

Real Madryt – Villarreal CF, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Villarrealem w ramach 8. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale Eleven Sports 1, w serwisie ElevenSports.pl oraz na platformie CANAL+ online. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 4 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

