Real Madryt – Villarreal CF, typy i przewidywania
Przed nami hit 8. kolejki La Ligi, w którym na Santiago Bernabeu zmierzą się ze sobą drużyny z czołówki tabeli – Real Madryt oraz Villarreal CF. Królewscy z dorobkiem 18 punktów zajmują obecnie 2. miejsce w stawce i walczą o powrót na pozycję lidera. Żółta Łódź Podwodna nie pozostaje jednak daleko w tyle – z 16 oczkami plasuje się tuż za Realem, czyli na 3. lokacie. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, bo oba zespoły uczestniczą w ścisłej walce o najwyższe cele w hiszpańskiej ekstraklasie. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 4 października o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
Kylian Mbappe może zdobyć bramkę w meczu Realu Madryt z Villarrealem, ponieważ jest w świetnej dyspozycji strzeleckiej. Dodatkowo defensywa ekipy Żółtej Łodzi Podwodnej będzie znacząco osłabiona z powodu licznych kontuzji, co kapitan reprezentacji Francji postara się wykorzystać, by znaleźć drogę do siatki. Nasz typ: Kylian Mbappe strzeli gola.
Real Madryt – Villarreal CF, sytuacja kadrowa
Przed nadchodzącym meczem Realu Madryt z Villarrealem obie ekipy są poważnie osłabione. W ekipie Królewskich nie zobaczymy Daniego Carvajala, Ferlanda Mendy’ego, Antonio Rudigera oraz Trenta Alexandra-Arnolda, co ogranicza opcje w linii obrony. Znacznie trudniejsza sytuacja panuje w zespole gości. Villarreal będzie musiał radzić sobie bez aż sześciu ważnych zawodników – Logana Costy, Willy’ego Kambwali, Gerarda Moreno, Pau Cabanesa, Juana Foytha i Ayoze Pereza – którzy także zmagają się z pewnymi urazami.
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Powrót do treningów
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Koniec października 2025
Trent Alexander-Arnold
Uraz uda
Połowa października 2025
Daniel Carvajal
Uraz uda
Koniec października 2025
Logan Costa
Uraz więzadła krzyżowego
Początek kwietnia 2026
Willy Kambwala
Uraz ścięgna udowego
Nieznany
Gerard Moreno
Uraz ścięgna udowego
Niepewny
Pau Cabanes
Uraz więzadła krzyżowego
Początek kwietnia 2026
Juan Foyth
Uraz mięśnia
Połowa października 2025
Ayoze Perez
Uraz pachwiny
Połowa października 2025
Real Madryt – Villarreal CF, ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki Realu Madryt i Villarrealu pokazują mieszane nastroje obu drużyn przed jutrzejszym spotkaniem. Ekipa Królewskich doznała bolesnej porażki 2:5 w ligowych derbach z Atletico, lecz szybko zrehabilitowała się w Lidze Mistrzów, gromiąc kazachski Kajrat Ałmaty 5:0. Z kolei zespół Żółtej Łodzi Podwodnej pokazał solidną formę w La Lidze, wygrywając 1:0 z Athletikiem Bilbao, a w Champions League zremisował 2:2 z Juventusem.
Real Madryt – Villarreal CF, historia
Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Villarrealem w ostatnich latach układa się po myśli stołecznego klubu. Królewscy odnieśli trzy zwycięstwa w pięciu poprzednich spotkaniach między tymi zespołami, pokazując przewagę nad swoim najbliższym rywalem. Żółta Łódź Podwodna wygrała tylko raz, natomiast jedno starcie zakończyło się remisem. Statystyki te wyraźnie wskazują, że Real jest niewygodnym przeciwnikiem dla Villarrealu.
Real Madryt – Villarreal CF, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Villarrealu to mniej więcej 6.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.80. Załóż konto w STS z kodem GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Real Madryt – Villarreal CF, przewidywane składy
|4David Alaba
|9Endrick
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|17Raul Asencio
|19Daniel Ceballos
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|30Franco Mastantuono
|3Adria Altimira
|6Manor Solomon
|10Daniel Parejo
|13Diego Conde
|14Santi Comesana
|17Tajon Buchanan
|21Tani Oluwaseyi
|24Alfonso Pedraza
|25Arnau Tenas
|26Pau Navarro
|27Jean Ives Valou
Real Madryt – Villarreal CF, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Villarrealem w ramach 8. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale Eleven Sports 1, w serwisie ElevenSports.pl oraz na platformie CANAL+ online. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 4 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.
