Real Madryt – Sevilla: gdzie oglądać? Kiedy gra Real Madryt? (20.12.2025)

Real Madryt zagra dziś z Sevillą na Santiago Bernabeu w 17. kolejce La Liga. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz w TV i online.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Sevilla: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Real – Sevilla w 17. kolejce La Liga możesz oglądać zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Transmisję udostępnia całkowicie legalnie bukmacher STS. Aby obejrzeć spotkanie Realu, wystarczy założyć konto i postawić dowolny zakład za minimum 2 zł.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut – nawet jeśli dołączysz po pierwszym gwizdku!

Żeby uzyskać dostęp do transmisji meczu Real Madryt – Sevilla:

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „zakłady live” i wybierz mecz Real Madryt – Sevilla

Po spełnieniu wszystkich powyższych punktów transmisja meczu Real – Sevilla zostanie aktywowana. Spotkanie możesz oglądać bez żadnych opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Real Madryt – Sevilla: gdzie obejrzeć?

Real Madryt zmierzy się z Sevillą w sobotę, 20 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00. Mecz w ramach 17. kolejki La Liga będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport.

Real Madryt – Sevilla: stream online

Transmisja online meczu będzie możliwa dzięki usłudze Canal+ online, po wykupieniu odpowiedniego pakietu sportowego. Za darmo możesz oglądać spotkanie w STS TV, zakładając konto z kodem GOAL. Warunkiem jest postawienie zakładu za min. 2 zł.