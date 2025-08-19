Real – Osasuna, gdzie oglądać?
Wtorkowe zmagania w ramach 1. kolejki rozgrywek La Ligi zamknie starcie, w którym Real Madryt przed własną publicznością podejmie Osasunę Pampelunę. Królewscy przystąpią do tej rywalizacji po okazałym zwycięstwie nad austriackim Tirolem w meczu towarzyskim (4:0).
Osasuna Pampeluna natomiast ma za sobą niezwykle ciężko przepracowany okres przygotowawczy. W ostatnim meczu towarzyskim ekipa gości zremisowala z Freiburgiem (2:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ trudno przewidzieć, co pokażą oba zespoły.
Real – Osasuna, transmisja w TV
Spotkanie Real Madryt – Osasuna Pampeluna będzie do obejrzenia w telewizji. Starcie będzie transmitowane na kanale Canal+ Sport.
Real – Osasuna, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online. Ponadto dostęp do meczu zapewni za darmo platforma STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł.
Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV.
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Real – Osasuna, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Realu 100%
- remisem 0%
- wygraną Osasuny 0%
6+ Votes
Real – Osasuna, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Real Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.24. W przypadku zwycięstwa Osasuny Pampeluny oscyluje natomiast w granicach 12.0.
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport. Ponadto rywalizację będzie można śledzić w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Mecz odbędzie się już we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 21:00.
