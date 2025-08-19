Real Madryt - Osasuna Pampeluna: Transmisja w TV i online. We wtorek nowy sezon rozgrywek La Ligi zainaugurują Królewscy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Real - Osasuna.

Na zdjęciu:

Real – Osasuna, gdzie oglądać?

Wtorkowe zmagania w ramach 1. kolejki rozgrywek La Ligi zamknie starcie, w którym Real Madryt przed własną publicznością podejmie Osasunę Pampelunę. Królewscy przystąpią do tej rywalizacji po okazałym zwycięstwie nad austriackim Tirolem w meczu towarzyskim (4:0).

Osasuna Pampeluna natomiast ma za sobą niezwykle ciężko przepracowany okres przygotowawczy. W ostatnim meczu towarzyskim ekipa gości zremisowala z Freiburgiem (2:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ trudno przewidzieć, co pokażą oba zespoły.

Real – Osasuna, transmisja w TV

Spotkanie Real Madryt – Osasuna Pampeluna będzie do obejrzenia w telewizji. Starcie będzie transmitowane na kanale Canal+ Sport.

Real – Osasuna, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online. Ponadto dostęp do meczu zapewni za darmo platforma STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real – Osasuna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Realu

remisem

wygraną Osasuny wygraną Realu 100%

remisem 0%

wygraną Osasuny 0% 6+ Votes

Real – Osasuna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Real Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.24. W przypadku zwycięstwa Osasuny Pampeluny oscyluje natomiast w granicach 12.0.

Real Madryt Osasuna Pampeluna 1.24 6.60 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2025 14:16 .

Gdzie oglądać mecz Real – Osasuna? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport. Ponadto rywalizację będzie można śledzić w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Real – Osasuna? Mecz odbędzie się już we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.