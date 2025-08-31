Rayo Vallecano - FC Barcelona: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Transmisję z meczu Dumy Katalonii możesz obejrzeć zarówno w TV i online.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Pedri

Rayo Vallecano – FC Barcelona: gdzie obejrzeć?

Mecz Barcelony z Rayo Vallecano można obejrzeć w telewizji oraz online. Jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z bukmacherów. U operatora STS możesz obejrzeć każdy mecz La Liga za darmo!

FC Barcelona świetnie rozpoczęła nowy sezon La Liga, wygrywając dwa pierwsze spotkania – z Mallorcą (3:0) i Levante (3:2). Podopieczni Hansiego Flicka chcą podtrzymać dobrą passę i umocnić się na szczycie tabeli. Tym razem ich rywalem będzie Rayo Vallecano.

Ekipa z Madrytu rozpoczęła sezon od zwycięstwa z Gironą, a ostatnio w Lidze Konferencji efektownie pokonała Neman Grodno (4:0). Choć Rayo potrafi napsuć Barcelonie sporo krwi – o czym świadczą wcześniejsze starcia – to faworytem wciąż pozostaje drużyna z Katalonii.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: transmisja za darmo

Mecz będzie można obejrzeć również za darmo w STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS TUTAJ z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link). Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.

Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Rayo Vallecano – FC Barcelona.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: transmisja online

Oprócz STS TV, spotkanie będzie dostępne również online na platformie CANAL+ online oraz w serwisie Eleven Sports. W pakiecie Super Sport (CANAL+ + Eleven Sports) dostęp kosztuje obecnie 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: transmisja w TV

Spotkanie Rayo Vallecano – FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę, 31 sierpnia o godzinie 21:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eleven Sports 1.

