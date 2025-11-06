Rayo Vallecano – Lech Poznań: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipę Kolejorza czeka trudne spotkanie w Hiszpanii. Czy mistrz Polski sprawi niespodziankę? Początek starcia o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Rayo Vallecano – Lech Poznań: gdzie oglądać?

W 3. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji będziemy świadkami meczu, w którym Rayo Vallecano podejmie Lecha Poznań. Hiszpańska ekipa w poprzedniej serii gier zremisowała 2:2 z BK Hacken, natomiast mistrz Polski sensacyjnie przegrał 1:2 z gibraltarskim Lincolnem Red Imps. Zespół Kolejorza będzie chciał zmazać plamę po wspomnianej kompromitacji i odzyskać zaufanie kibiców. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w ten czwartek, 6 listopada o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Rayo Vallecano – Lech Poznań.

Rayo Vallecano – Lech Poznań: transmisja w TV

Spotkanie w ramach 3. kolejki Ligi Konferencji będzie transmitowane na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Rayo Vallecano – Lech Poznań: stream online

Potyczkę między Rayo Vallecano a Lechem Poznań możesz obejrzeć także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć spotkanie Rayo Vallecano – Lech Poznań? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1. Kiedy odbędzie się mecz Rayo Vallecano – Lech Poznań? Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten czwartek (6 listopada) o godzinie 21:00.

