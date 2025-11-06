REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Rayo Vallecano – Lech Poznań: gdzie oglądać?
W 3. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji będziemy świadkami meczu, w którym Rayo Vallecano podejmie Lecha Poznań. Hiszpańska ekipa w poprzedniej serii gier zremisowała 2:2 z BK Hacken, natomiast mistrz Polski sensacyjnie przegrał 1:2 z gibraltarskim Lincolnem Red Imps. Zespół Kolejorza będzie chciał zmazać plamę po wspomnianej kompromitacji i odzyskać zaufanie kibiców. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w ten czwartek, 6 listopada o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Rayo Vallecano – Lech Poznań: transmisja w TV
Spotkanie w ramach 3. kolejki Ligi Konferencji będzie transmitowane na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.
Rayo Vallecano – Lech Poznań: stream online
Potyczkę między Rayo Vallecano a Lechem Poznań możesz obejrzeć także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej Polsat Box Go.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten czwartek (6 listopada) o godzinie 21:00.
