Rayo Vallecano – Lech Poznań, typy i przewidywania
Rayo Vallecano (7. miejsce) podejmie Lecha Poznań (14. pozycja) w meczu 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Hiszpański zespół w poprzedniej serii gier zremisował 2:2 ze szwedzkim BK Hacken, pokazując solidną formę ofensywną, ale też pewne problemy w obronie. Z kolei mistrzowie PKO BP Ekstraklasy sensacyjnie przegrali 1:2 z gibraltarskim Lincolnem Red Imps, co zostało odebrane jako bardzo duże rozczarowanie wśród kibiców.
Drużyna Kolejorza bez wątpienia będzie chciała zmazać ogromną plamę po tamtej kompromitacji i udowodnić, że wciąż stać ją na skuteczną walkę o awans do fazy pucharowej Conference League. Spotkanie w Madrycie zapowiada się więc jako ważny sprawdzian dla podopiecznych Nielsa Frederiksena. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w czwartek, 6 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.
Liczę na otwarte widowisko z wieloma sytuacjami podbramkowymi. Dlatego stawiam na to, że w tym starciu oba zespoły zdobędą bramkę. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Rayo Vallecano – Lech Poznań, sytuacja kadrowa
Zarówno Rayo Vallecano, jak i Lech Poznań mają swoje problemy kadrowe przed najbliższym starciem. W zespole gospodarzy na pewno zabraknie trzech zawodników – Pepa Chavarri, Unaia Lopeza oraz Abdula Mumina, a dodatkowo niepewny jest występ Luiza Felipe. Zatem trener madryckiej ekipy będzie musiał dokonać kilku zmian w podstawowym składzie. Po stronie drużyny gości sytuacja wygląda jeszcze gorzej – nie zobaczymy Aliego Gholizadeha, Daniela Hakansa, Patrika Walemarka i Radosława Murawskiego. Te absencje mogą znacząco wpłynąć na siłę ofensywną poznaniaków.
Khalid Abdul Mumin
Uraz więzadła krzyżowego
Połowa listopada 2025
Luiz Felipe
Uraz ścięgna udowego
Niepewny
Unai López Cabrera
Uraz mięśnia
Niepewny
Radosław Murawski
Uraz nogi
Niepewny
Daniel Håkans
Uraz kostki
Nieznany
Patrik Walemark
Uraz więzadła
Niepewny
Ali Gholizadeh
Uraz uda
Nieznany
Rayo Vallecano – Lech Poznań, ostatnie wyniki
W ostatnich dwóch spotkaniach Rayo Vallecano zaprezentowało zmienną formę. W La Lidze drużyna z Madrytu przegrała aż 0:4 z Villarrealem, a wcześniej w Pucharze Króla pewnie pokonała CD Yuncos 6:1. Lech Poznań w tym samym czasie również łączył występy na dwóch frontach – w PKO BP Ekstraklasie zremisował 2:2 z Motorem Lublin, zaś w Pucharze Polski wygrał 2:1 z Gryfem Słupsk. Oba zespoły będą więc chciały zrehabilitować się po niedawnych wpadkach na ligowym podwórku.
Rayo Vallecano – Lech Poznań, historia
Co ciekawe, w całej historii ani razu nie doszło do bezpośredniego spotkania między Rayo Vallecano a Lechem Poznań. Czwartkowy mecz będzie więc absolutnym debiutem tej rywalizacji i zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie dla obu klubów. Hiszpański zespół po raz pierwszy zmierzy się z przedstawicielem PKO BP Ekstraklasy, a dla mistrza Polski będzie to okazja, by sprawdzić się na tle bardzo solidnej drużyny z La Ligi. To starcie niesie ze sobą mnóstwo ciekawości oraz sportowych emocji.
Rayo Vallecano – Lech Poznań, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowej potyczki są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Rayo Vallecano wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 6.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.50. Załóż konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Rayo Vallecano – Lech Poznań, przewidywane składy
Rayo: Batalla – Balliu, Vertrouwd, Mendy, Pacha – Gumbau, Valentin – Palazon, Trejo, Garcia – Camello
Lech: Mrozek – Pereira, Douglas, Milić, Gurgul – Ismaheel, Ouma, Jagiełło, Palma – Ishak, Rodriguez
Rayo Vallecano – Lech Poznań, kto wygra?
Rayo Vallecano – Lech Poznań, transmisja meczu
Spotkanie Rayo Vallecano – Lech Poznań w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Estadio de Vallecas już w nadchodzący czwartek, czyli 6 listopada, o godzinie 21:00.
