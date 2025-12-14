Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.12.2025)

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin to zaległe spotkanie czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia, o godz. 14:45. Transmisja na żywo w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga

Raków – Zagłębie: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa zagra z Zagłębiem Lubin w zaległym meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla zespołu spod Jasnej Góry będzie to doskonała okazja, by zakończyć rundę jesienną na fotelu lidera tabeli. Piłkarze Marka Papszuna znajdują się w znakomitej formie. Medaliki wygrały pięć spotkań z rzędu.

Zagłębie przystąpi do tego starcia z pozycji ósmej drużyny ligi. Leszek Ojrzyński zdołał uporządkować grę Miedziowych, jednak wyjazdy pozostają ich słabszą stroną. W ośmiu meczach poza własnym stadionem lubinianie zdobyli zaledwie sześć punktów, odnosząc tylko jedno zwycięstwo. W Częstochowie czeka ich kolejne trudne wyzwani. Sprawdź naszą zapowiedź na mecz Raków – Zagłębie.

Raków – Zagłębie: transmisja w TV

Spotkanie między Rakowem Częstochowa a Zagłębiem Lubin będzie dostępne na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Przy mikrofonach zasiądą Michał Mitrut oraz Wojciech Jagoda.

Raków – Zagłębie: stream online

Mecz Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin będzie także transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online. Dostęp do meczu Ekstraklasy uzyskasz, jeśli zakupisz pakiet Super Sport.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Raków – Zagłębie: sonda

Raków – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa Zagłębie Lubin 1.64 3.90 6.20 Odds are subject to change. Last updated 14 grudnia 2025 08:27

Kiedy odbędzie się spotkanie Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (14 grudnia). Początek spotkania o godzinie 14:45. Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

