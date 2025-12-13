Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin to zaległy mecz 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Starcie odbędzie się w niedzielę (14 grudnia) o godz. 14:45. Piłkarze Marka Papszuna mają okazję, żeby wskoczyć na fotel lidera.

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Raków – Zagłębie: typy bukmacherskie

Raków Częstochowa podejmie Zagłębie Lubin w zaległym spotkaniu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Do końca roku pod Jasną Górą na ławce trenerskiej pozostanie Marek Papszun, który łączony jest z Legią Warszawa. Rozmowy są na ostatniej prostej, jednak nie odbija się to negatywnie na postawie drużyny, która prezentuje się na boisku znakomicie.

Medaliki odniosły pięć zwycięstw z rzędu i mają realne szanse, by zakończyć rundę jesienną na pozycji lidera. Z kolei w Lubinie Leszek Ojrzyński opanował chaos i Miedziowi zajmują obecnie 8. miejsce w tabeli. W ośmiu meczach wyjazdowych Zagłębie zdobyło zaledwie sześć punktów, notując tylko jedno zwycięstwo – w Poznaniu z Lechem. Uważam, że starcie w Częstochowie zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Raków – Zagłębie: ostatnie wyniki

W czwartek częstochowianie pokonali Zrinjski Mostar (1:0), czym zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Wcześniej zwycięska bramka Jonatana Brunesa dała Rakowowi zwycięstwo nad GKS-em Katowice (1:0) w Ekstraklasie. W grudniu Medaliki zameldowały się również w ćwierćfinale STS Pucharu Polski, eliminując Śląsk Wrocław po wygranej (2:1). Ekipa Marka Papszuna rozbiła Arkę Gdynia (4:1) oraz Rapid Wiedeń (4:1).

Tymczasem Miedziowi w miniony weekend pokonali u siebie Widzew Łódź (2:1) po trafieniach Leonardo Rochy i Jesusa Diaza w ostatnich minutach spotkania. Wcześniej lubinianie zremisowali z Jagiellonią Białystok (0:0), doznali wysokiej porażki z Pogonią Szczecin (1:5), ograli Górnika Zabrze (2:0) oraz podzielili się punktami z Cracovią (0:0).

Raków – Zagłębie: historia

Częstochowianie wygrali trzy z pięciu ostatnich spotkań z Zagłębiem Lubin. W ubiegłym sezonie Raków rozbił Miedziowych przy Limanowskiego (5:1), a dublet ustrzelił Gustav Berggren, który latem przeniósł się do New York Red Bulls. Z kolei na Dolnym Śląsku zespół spod Jasnej Góry zwyciężył (2:0) po trafieniach Brunesa oraz Patryka Makucha.

Raków – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, większe szanse na zwycięstwo mają zawodnicy Rakowa. Kurs na wygraną częstochowian wynosi około 1.60. Jeśli myślisz, że komplet punktów trafi do Zagłębia Lubin, to taki kurs jest ustalony na poziomie 6.00.

Raków – Zagłębie: przewidywane składy

Raków – Zagłębie: sonda

Raków – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz Raków Częstochowa – Zagłębie w ramach zaległej 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 12:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie CANAL+ online.

