Raków Częstochowa – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.09.2025)

18:13, 20. września 2025
Wojciech Mazurek
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Trelowski

Raków Częstochowa zagra z Legią Warszawa w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 20:15. Sprawdź gdzie oglądać mecz Raków - Legia.

Kacper Trelowski
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Trelowski

Raków – Legia: gdzie oglądać?

Legia Warszawa przyjedzie do Częstochowy na hit 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy, aby zmierzyć się z Rakowem. Podopieczni Marka Papszuna zaliczyli koszmarny początek sezonu, przez co zajmują miejsce w strefie spadkowej. Wojskowi, choć do ich gry również można mieć wiele zastrzeżeń, spisują się nieco lepiej. Po ostatnim zwycięstwie znaleźli się na 6. miejscu w tabeli. Sprawdź typy na mecz Raków – Legia.

Raków – Legia: transmisja w TV

Mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 20:15 na stadionie miejskim w Częstochowie. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Starcie skomentują Adam Marchliński i Kamil Kosowski.

Raków – Legia: transmisja online

Hit 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy można obejrzeć także w internecie. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w Canal+ online. Abonament kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz meczów polskiej ligi w ofercie jest także Premier League i LaLiga.

Raków – Legia: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Raków
  • Remis
  • Legia
  • Raków 22%
  • Remis 11%
  • Legia 67%

27+ Votes

Raków – Legia: kursy bukmacherskie

Sobotni mecz będzie hitem 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bukmacherzy uważają, że minimalnym faworytem rywalizacji będzie Raków, którego zwycięstwo można zagrać z kursem 2.35. Z kolei zdarzenie, że spotkanie wygra Legia, oszacowano z kursem 2.95.

Raków Częstochowa
Legia Warszawa
2.35
3.30
2.95
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 20:47.
Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa?

Transmisję ze spotkania Raków – Legia można obejrzeć na kanale Canal+ 4K Ultra i Canal+ Sport 3, a także w usłudze Canal+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Raków Częstochowa – Legia Warszawa?

Spotkanie odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 20:15 na stadionie przy ulicy Limanowskiego.

