Raków – Legia: gdzie oglądać?
Legia Warszawa przyjedzie do Częstochowy na hit 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy, aby zmierzyć się z Rakowem. Podopieczni Marka Papszuna zaliczyli koszmarny początek sezonu, przez co zajmują miejsce w strefie spadkowej. Wojskowi, choć do ich gry również można mieć wiele zastrzeżeń, spisują się nieco lepiej. Po ostatnim zwycięstwie znaleźli się na 6. miejscu w tabeli. Sprawdź typy na mecz Raków – Legia.
Raków – Legia: transmisja w TV
Mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 20:15 na stadionie miejskim w Częstochowie. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Starcie skomentują Adam Marchliński i Kamil Kosowski.
Raków – Legia: transmisja online
Hit 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy można obejrzeć także w internecie. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w Canal+ online. Abonament kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz meczów polskiej ligi w ofercie jest także Premier League i LaLiga.
Reklama
Raków – Legia: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Raków 22%
- Remis 11%
- Legia 67%
27+ Votes
Raków – Legia: kursy bukmacherskie
Sobotni mecz będzie hitem 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bukmacherzy uważają, że minimalnym faworytem rywalizacji będzie Raków, którego zwycięstwo można zagrać z kursem 2.35. Z kolei zdarzenie, że spotkanie wygra Legia, oszacowano z kursem 2.95.
Transmisję ze spotkania Raków – Legia można obejrzeć na kanale Canal+ 4K Ultra i Canal+ Sport 3, a także w usłudze Canal+ online.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 20:15 na stadionie przy ulicy Limanowskiego.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.