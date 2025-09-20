Raków Częstochowa zagra z Legią Warszawa w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 20:15. Sprawdź gdzie oglądać mecz Raków - Legia.

Raków – Legia: gdzie oglądać?

Legia Warszawa przyjedzie do Częstochowy na hit 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy, aby zmierzyć się z Rakowem. Podopieczni Marka Papszuna zaliczyli koszmarny początek sezonu, przez co zajmują miejsce w strefie spadkowej. Wojskowi, choć do ich gry również można mieć wiele zastrzeżeń, spisują się nieco lepiej. Po ostatnim zwycięstwie znaleźli się na 6. miejscu w tabeli. Sprawdź typy na mecz Raków – Legia.

Raków – Legia: transmisja w TV

Mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 20:15 na stadionie miejskim w Częstochowie. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Starcie skomentują Adam Marchliński i Kamil Kosowski.

Raków – Legia: transmisja online

Hit 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy można obejrzeć także w internecie. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w Canal+ online. Abonament kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz meczów polskiej ligi w ofercie jest także Premier League i LaLiga.

Raków – Legia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Raków

Remis

Legia Raków 22%

Remis 11%

Legia 67% 27+ Votes

Raków – Legia: kursy bukmacherskie

Sobotni mecz będzie hitem 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bukmacherzy uważają, że minimalnym faworytem rywalizacji będzie Raków, którego zwycięstwo można zagrać z kursem 2.35. Z kolei zdarzenie, że spotkanie wygra Legia, oszacowano z kursem 2.95.

Raków Częstochowa Legia Warszawa 2.35 3.30 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 20:47 .

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa? Transmisję ze spotkania Raków – Legia można obejrzeć na kanale Canal+ 4K Ultra i Canal+ Sport 3, a także w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków Częstochowa – Legia Warszawa? Spotkanie odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 20:15 na stadionie przy ulicy Limanowskiego.

