Raków Częstochowa – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Raków Częstochowa zmierzy się z Legią Warszawa w hicie 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę (20 września). Sprawdź typy na mecz Raków - Legia.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków – Legia: typy bukmacherskie

Ciężko wytypować wyraźnego faworyta meczu Raków Częstochowa – Legia Warszawa. Forma obu drużyn jest daleko od oczekiwań, ale w teorii ostatnio lepiej wyglądają Wojskowi. Od zakładów na rynek 1X2 raczej bym się wstrzymał, skupiając się na liczbie bramek. Goście od początku sezonu pokazują, że wiedzą, jak znaleźć drogę do bramki rywala. W ostatnich pięciu spotkaniach zdobyli jedenaście goli, co daje średnią 2,2 gola na mecz. Mój typ: Legia powyżej 1.5 goli.

Superbet 2.65 Legia powyżej 1.5 goli Zagraj!

Raków – Legia: ostatnie wyniki

Marek Papszun nie może spać spokojnie, ponieważ wyniki zespołu są dalekie od satysfakcjonujących. Raków Częstochowa w sześciu meczach zdobył sześć punktów. Aktualnie zajmują 16. miejsce, będąc w strefie spadkowej, a za nimi są tylko dwie drużyny. Choć w europejskich pucharach do formy zespołu nie można się przyczepić, tak w Ekstraklasie idzie im bardzo słabo. Dowodem tego są dwie porażki z rzędu z Górnikiem Zabrze (0:1) i Pogonią Szczecin (0:2).

Legia Warszawa nie potrafi ustabilizować wyników, ale nie może narzekać na aktualne miejsce w lidze. Z dorobkiem dziesięciu punktów w sześciu meczach zajmują 6. pozycję, tracąc do lidera zaledwie sześć punktów. Ostatnio zmiażdżyli przed własną publicznością Radomiak Radom (4:1). Natomiast wcześniej przegrali na wyjeździe z Cracovią (1:2) oraz Wisłą Płock (0:1), które są uznawane za rewelacje sezonu.

Raków – Legia: historia

Legia Warszawa nie ma ostatnio szczęścia w meczach bezpośrednich z Rakowem Częstochowa. Drużyna spod Jasnej Góry wygrała trzy z pięciu ostatnich starć. W międzyczasie padł także jeden remis oraz raz w Superpucharze Polski po rzutach karnych wygrali Wojskowi. W poprzednim sezonie podopieczni Marka Papszuna dwukrotnie zdobyli komplet punktów, wygrywając ze stołecznym klubem (3:2) i (1:0).

Raków – Legia: kursy bukmacherskie

Według opinii bukmacherów faworytem hitu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie Raków Częstochowa. Kurs na wygraną Medalików oscyluje w granicach 2.35, zaś zwycięstwo Legii Warszawa można dodać do kuponu po kursie ok. 2.95.

Raków – Legia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Raków

Remis

Legia Raków 0%

Remis 0%

Legia 100% 2+ Votes

Raków – Legia: przewidywane składy

Raków: Trelowski – Racovitan, Arsenić, Svarnas – Tudor, Barath, Bulat, Silva – Pieńko, Braut Brunes, Ivi Lopez

Legia: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Szymański – Bichakhchyan, K. Urbański, Elitim, Kapustka – Rajovic

Raków – Legia: transmisja meczu

Mecz Raków – Legia zostanie rozegrany w sobotę (20 września) o godzinie 20:15, a transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Ponadto losy rywalizacji można śledzić na żywo w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie znajdą się również mecze Ligi Mistrzów czy La Liga.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.