Raków Częstochowa - Górnik Zabrze: gdzie oglądać mecz Ekstraklasy? W poniedziałek odbędzie się ostatnie spotkanie 8. kolejki.

Raków – Górnik: gdzie oglądać?

Górnik Zabrze w poniedziałek zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Choć w tabeli obie drużyny dzieli sporo miejsc, to faworytem poniedziałkowego meczu będzie zespół Marka Papszuna. Medaliki są aktualnie w strefie spadkowej, lecz wciąż mają do rozegrania zaległe spotkania. W najbliższym starciu będą chcieli rozpocząć drogę ku czołowym pozycjom w Ekstraklasie. Sprawdź typy na mecz Raków – Górnik.

Raków – Górnik: transmisja w TV

Mecz Raków Częstochowa – Górnik Zabrze odbędzie się w poniedziałek (15 września) o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport 3, a także Canal+ Sport 5. Spotkanie skomentuje duet Rafał Dębiński i Michał Trela.

Raków – Górnik: transmisja online

Pojedynek w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy można oglądać również w Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz meczów polskiej ligi w cenie jest także La Liga, Liga Mistrzów i Premier League.

Raków – Górnik: kto wygra?

Raków – Górnik: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem poniedziałkowego meczu będzie Raków Częstochowa. Ich zwycięstwo można dodać do kuponu z kursem 2.10. Z kolei wygraną Górnika Zabrze oszacowano ze współczynnikiem 4.50. Z kolei remis ma kurs 3.45.

Raków Częstochowa Górnik Zabrze 2.10 3.45 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2025 12:38 .

