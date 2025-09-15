Raków Częstochowa – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2025)

Raków – Górnik: typy bukmacherskie
Na papierze faworytem meczu będzie Raków Częstochowa, ale trzeba pamiętać, że Górnik Zabrze to drużyna, która ma patent na Medalików. W bezpośrednich spotkaniach nie raz udowodnili, że są w stanie napsuć im krwi. Dlatego też proponuję skupić się na innego rodzaju zakładach, a konkretnie liczbie bramek. Biorąc pod uwagę ostatnie bezpośrednie spotkania, proponuje typ, że w meczu padnie poniżej 2.5 goli. Trzy z pięciu ostatnich starć pokryły powyższą linię. Mój typ: poniżej 2.5 goli.
Raków – Górnik: ostatnie wyniki
Pięć meczów i tylko sześć punktów to słaby start sezonu w Ekstraklasie w wykonaniu Rakowa Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna zajmują dopiero 16. miejsce w tabeli. Warto jednak pamiętać, że do rozegrania wciąż mają dwa mecze zaległe. Mimo to ostatnie wyniki Medalików napawają optymizmem, ponieważ w pięciu meczach odnieśli cztery zwycięstwa i raz przegrali. Punktów nie zdobyli w ligowym starciu z Pogonią Szczecin (0:2). Z kolei wygraną zanotowali dwukrotnie z Ardą (1:0) i (2:1), Maccabi Hajfą (2:0) oraz Bruk-Betem (3:2).
Górnik Zabrze mimo porażki w ostatnim spotkaniu ma za sobą bardzo udany start nowego sezonu. Aktualnie z dorobkiem 12 punktów zajmują wysokie 5. miejsce w tabeli ze stratą 4 punktów do lidera. Przed przerwą na reprezentację zgubili punkty w starciu z teoretycznie słabszym rywalem, przegrywając z Motorem Lublin (0:1). Wcześniej bez problemów odnieśli dwa przekonujące zwycięstwa, wygrywając m.in. z Pogonią Szczecin (3:0) i GKS-em Katowice (3:0).
Raków – Górnik: historia
Górnik Zabrze to rywal, z którym Raków Częstochowa nie za bardzo lubi grać w ostatnim czasie. Z pięciu ostatnich spotkań Medaliki wygrały tylko jedno starcie i raz zremisowały. W pozostałych trzech meczach górą byli Trójkolorowi, wygrywając (1:0), (2:1) i (3:1). W poprzednim sezonie podopieczni Marka Papszuna u siebie pokonali Górnik (1:0), a na wyjeździe zremisowali (0:0).
Raków – Górnik: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy oferują bardzo wysokie kursy na rynek 1X2, ale jako faworyta typują gospodarzy, czyli Raków Częstochowa. Zdarzenie, że Medaliki zgarną komplet punktów, oszacowano z kursem 2.10. Z kolei zwycięstwo Górnika Zabrze można dodać do kuponu z kursem 4.20.
Raków – Górnik: przewidywane składy
Raków: Trelowski – Svarnas, Arsenić, Racovitan – Silva, Repka, Barath, Tudor – Lopez, Ameyaw – Brunes
Górnik: Łubik – Janza, Josema, Janicki, Szcześniak – Kubicki, Hellebrand – Lukoszek, Ambros, Massimo – Liseth
Raków – Górnik: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Raków Częstochowa 29%
- Remis 14%
- Górnik Zabrze 57%
7+ Votes
Raków – Górnik: transmisja meczu
Mecz Raków Częstochowa – Górnik Zabrze odbędzie się w poniedziałek (15 września) o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5, a także w internecie w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie znajdziesz też mecz LaLiga, Premier League i Ligi Mistrzów.
