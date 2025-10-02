Raków Częstochowa – Universitatea Craiova: gdzie oglądać?
Spotkanie na ArcelorMittal Park w ramach pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa a Universtatteą Craiova będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji oraz online. Prawa do rozgrywek w Polsce posiada Polsat, mogący emitować poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych oraz w internecie, dzięki platformie Polsat Box Go.
Raków Częstochowa w trakcie minionego weekendu zakończył serię czterech spotkań bez wygranej, w których zaliczył dwie porażki i dwa remisy. Wicemistrz kraju pokonał Widzew Łódź (1:0). Z kolei Universitatea Craiova zaliczyła remis z Dinamem Bukaresz (2:2). Drużyna z Rumunii jest zatem od dwóch meczów bez wygranej, bo wcześniej przegrała z Otelul Galati (0:1).
Raków Częstochowa – Universitatea Craiova: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa – Universitatea Craiova rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Rywalizację skomentują Marek Magiera oraz Marcin Kalita.
Raków Częstochowa – Universitatea Craiova: stream online
Czwartkowa rywalizację z Sosnowca można także oglądać w internecie. Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa – Universitatea Craiova będzie emitowana też dzięki platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon czy tablet lub na Smart TV.
