Raków Częstochowa - Craiova: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Ligi Konferencji z udziałem polskiej i rumuńskiej ekipy będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Karol Struski

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova: gdzie oglądać?

Spotkanie na ArcelorMittal Park w ramach pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa a Universtatteą Craiova będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji oraz online. Prawa do rozgrywek w Polsce posiada Polsat, mogący emitować poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych oraz w internecie, dzięki platformie Polsat Box Go.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak oglądać mecz Raków Częstochowa – Universitatea Craiova dzięki voucherowi od Superbet?

Voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet dostaniesz, jeśli wykonasz te kroki:

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (z tego linku), Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład, Zweryfikuj swoje konto gracza, Na podany adres e-mail otrzymasz voucher, Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe spotkania Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa!

Raków Częstochowa w trakcie minionego weekendu zakończył serię czterech spotkań bez wygranej, w których zaliczył dwie porażki i dwa remisy. Wicemistrz kraju pokonał Widzew Łódź (1:0). Z kolei Universitatea Craiova zaliczyła remis z Dinamem Bukaresz (2:2). Drużyna z Rumunii jest zatem od dwóch meczów bez wygranej, bo wcześniej przegrała z Otelul Galati (0:1).

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa – Universitatea Craiova rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Rywalizację skomentują Marek Magiera oraz Marcin Kalita.

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova: stream online

Czwartkowa rywalizację z Sosnowca można także oglądać w internecie. Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa – Universitatea Craiova będzie emitowana też dzięki platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon czy tablet lub na Smart TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa

wygraną Craiovej

remisem wygraną Rakowa

wygraną Craiovej

remisem 0 Votes

Kiedy i o której mecz Raków Częstochowa – Universitatea Craiova? Spotkanie Raków Częstochowa – Universitatea Craiova rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Universitatea Craiova? Transmisję ze spotkania Raków Częstochowa – Universitatea Craiova można obejrzeć w telewizji na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2, a także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.