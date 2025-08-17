Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie można śledzić ten mecz PKO Ekstraklasy, który zapowiada się niezwykle ciekawie.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

To bez cienia wątpliwości będzie jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki PKO Ekstraklasy. Radomiak Radom przed własną publicznością podejmie bowiem zespół Jagiellonii Białystok. Wszystko wskazuje na to, że mecz ten nie ma wyraźnego faworyta, a to zwiastuje bardzo wyrównane widowisko.

Niemniej historia spotkań tych ekip i styl ich gry pozwala wierzyć, że tego dnia na stadionie w Radomiu padnie wiele goli, na co z pewnością kibice naszej ligi liczą.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: transmisja TV

Transmisja meczu Radomiaka Radom z Jagiellonią Białystok dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 4 i CANAL+ Premium. Początek rywalizacji w niedzielę 17 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: stream online

Mecz pomiędzy Radomiakiem a Jagiellonią będzie można obejrzeć także w internecie, a dokładnie na platformie CANAL+ online. Co ważne, dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać teraz na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Oto, co trzeba zrobić:

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: kto wygra?

Kto wygra mecz? Radomiak Radom

Remis

Jagiellonia Białystok Radomiak Radom 25%

Remis 0%

Jagiellonia Białystok 75% 8+ Votes

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów w tym meczu nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na zwycięstwo gospodarzy, a więc zespołu Radomiaka Radom wynosi mniej więcej 2.62. Z kolei remis można zagrać za około 3.50. Jeśli jednak chcemy zagrać na trzy punkty gości z Białegostoku, to można to zrobić po kursie w okolicach 2.67.

Radomiak Jagiellonia Białystok 2.60 3.60 2.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 18:02 .

Kiedy odbędzie się mecz Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok? Początek rywalizacji w niedzielę 17 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć mecz Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 4 i CANAL+ Premium oraz w usłudze Canal+ Online.

