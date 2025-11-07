Radomiak Radom – Cracovia: gdzie oglądać?
W pierwszym meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy zagrają Radomiak Radom i Cracovia. Spotkanie to może mieć interesujący przebieg. W ligowej tabeli wyżej znajdziemy zespół gości, który jednocześnie uznawany jest za faworyta tej potyczki. Ostatnie tygodnie pokazują jednak rosnącą dyspozycję drużyny gospodarzy. Gdzie oglądać to spotkanie?
Przeczytaj zapowiedź meczu Radomiak Radom – Cracovia
Radomiak Radom – Cracovia: transmisja TV
Zaplanowany na piątek (7 listopada) mecz z udziałem Radomiaka Radom i Cracovii rozpocznie się o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Spotkanie to skomentują Piotr Glamowski i Jacek Bednarz. W rolę reporterów wcielą się Błażej Łukaszewski i Piotr Bugajny.
Radomiak Radom – Cracovia: stream online
Piątkowy mecz Radomiak Radom – Cracovia będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
Radomiak Radom – Cracovia: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Radomiaka 63%
- Remis 13%
- Wygrana Cracovii 25%
8+ Votes
Radomiak Radom – Cracovia: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów to Cracovia ma nieznacznie większe szanse na wygranie piątkowej potyczki. Współczynnik na takie zdarzenie to 2.70, przy kursie 2.85 na zwycięstwo Radomiaka. Z kolei współczynnik na remis to 3.43.
