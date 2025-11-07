Radomiak Radom - Cracovia transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na piątek (7 listopada) mecz 15. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Mauro Perkovic

Radomiak Radom – Cracovia: gdzie oglądać?

W pierwszym meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy zagrają Radomiak Radom i Cracovia. Spotkanie to może mieć interesujący przebieg. W ligowej tabeli wyżej znajdziemy zespół gości, który jednocześnie uznawany jest za faworyta tej potyczki. Ostatnie tygodnie pokazują jednak rosnącą dyspozycję drużyny gospodarzy. Gdzie oglądać to spotkanie?

Przeczytaj zapowiedź meczu Radomiak Radom – Cracovia

Radomiak Radom – Cracovia: transmisja TV

Zaplanowany na piątek (7 listopada) mecz z udziałem Radomiaka Radom i Cracovii rozpocznie się o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Spotkanie to skomentują Piotr Glamowski i Jacek Bednarz. W rolę reporterów wcielą się Błażej Łukaszewski i Piotr Bugajny.

Radomiak Radom – Cracovia: stream online

Piątkowy mecz Radomiak Radom – Cracovia będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Radomiak Radom – Cracovia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Radomiaka

Remis

Wygrana Cracovii Wygrana Radomiaka 63%

Remis 13%

Wygrana Cracovii 25% 8+ Votes

Radomiak Radom – Cracovia: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów to Cracovia ma nieznacznie większe szanse na wygranie piątkowej potyczki. Współczynnik na takie zdarzenie to 2.70, przy kursie 2.85 na zwycięstwo Radomiaka. Z kolei współczynnik na remis to 3.43.

Radomiak Cracovia 2.85 3.35 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2025 17:42 .

Kiedy odbędzie się mecz Radomiak Radom – Cracovia? Zaplanowany na piątek (7 listopada) mecz Radomiak Radom – Cracovia rozpocznie się o godzinie 19:00. Gdzie obejrzeć mecz Radomiak Radom – Cracovia? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5, a także online w Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.