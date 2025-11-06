Radomiak Radom – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2025)

Radomiak – Cracovia, typy i przewidywania
W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy ligowe granie zainaugurują Radomiak i Cracovia. To zespoły, które w tabeli dzieli dystans jednego zwycięstwa. Gospodarze w razie zwycięstwa mogą zatem zrównać się punktami z zespołem przymierzanym do walki o europejskie puchary.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Radomianie nie przegrali żadnego z czterech ostatnich domowych spotkań. Z kolei krakowianie mają za sobą dwie wyjazdowe porażki z rzędu. Okoliczności sprzyjają zatem potencjalnemu sukcesowi drużynie Goncalo Feio. Czy Portugalczyk wygra swój drugi mecz w roli szkoleniowca Radomiaka? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Radomiak – Cracovia, sytuacja kadrowa
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Kamil Glik
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Radomiak – Cracovia, ostatnie wyniki
Piłkarze Radomiaka prezentowali w ostatnich tygodniach nierówną formę. Radomianie zostali wyeliminowani z Pucharu Polski przez Zagłębie Lubin, by niedługo później pokonać tego rywala w Ekstraklasie. Po zremisowanym 1:1 spotkaniu z Wisłą Płock, z zespołem rozstał się Joao Henriques, którego zastąpił inny Portugalczyk, Goncalo Feio. Jego debiut przypadł na spotkanie w Gdańską z Lechią, którą Radomiak ograł 2:1.
Cracovię w tabeli znajdziemy na miejscu dającym prawo gry w europejskich pucharach. Krakowianom punktowo w ostatnich tygodniach bliżej jednak strefy spadkowej. Ekipa, którą prowadzi Luka Elsner, uległa w delegacjach Arce Gdynia (1:2) i Pogoni Szczecin (1:2). Z kolei niedawno przed własną publicznością tylko zremisowała z Zagłębiem Lubin (0:0). Ostatnie zwycięstwo w Ekstraklasie miało miejsce 18 października z Rakowem Częstochowa (2:0).
Radomiak – Cracovia, historia
W minionym sezonie Radomiak miał patent na zespół z byłej stolicy Polski. Radomianie dwukrotnie pokonali Cracovię 2:1. Dla kibiców z województwa mazowieckiego była to miła odmiana po meczu z lutego 2024 roku, kiedy to krakowianie byli bezdyskusyjnie lepsi i odnieśli imponujący triumf 6:0 przed własną publicznością.
Radomiak – Cracovia, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanej konfrontacji w Radomiu. Radomiak będzie dysponował atutem w postaci własnego boiska, ale zdaniem ekspertów nawet to nie czyni ich faworytem. Współczynnik na sukces gospodarzy to około 2.70, przy kursie 2.55 na zwycięstwo Cracovii. Najmniej prawdopodobne zdarzenie zakładające remis, możesz zagrać po kursie między 3.25 a 3.40.
Radomiak – Cracovia, przewidywane składy
|5Jeremy Blasco
|6Romario Baro
|15Abdoul Tapsoba
|16Mateusz Cichocki
|20Joao Pedro
|21Elves Baldé
|28Michał Kaput
|29Laurindo Dilson Aurélio
|37Mikolaj Molendowski
|44Wiktor Koptas
|75Michal Jerke
|77Christos Donis
|6Amir Al-Ammari
|7Mateusz Praszelik
|10Michal Rakoczy
|18Kahveh Zahiroleslam
|19David Kristjan Olafsson
|20Karol Knap
|22Bartosz Biedrzycki
|24Jakub Jugas
|25Otar Kakabadze
|27Henrich Ravas
|30Milan Aleksic
|61Brahim Traoré
|91Konrad Golonka
Radomiak – Cracovia, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Radomiaka
- Remis
- Wygrana Cracovii
0 Votes
Radomiak – Cracovia, transmisja meczu
Mecz z udziałem Radomiaka Radom i Cracovii będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 7 listopada o godzinie 18:00.
