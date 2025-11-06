Radomiak Radom – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2025)

17:50, 6. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Radomiak Radom - Cracovia: typy i kursy na mecz inaugurujący 15. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Jan Grzesik
PressFocus Na zdjęciu: Jan Grzesik

Radomiak – Cracovia, typy i przewidywania

W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy ligowe granie zainaugurują Radomiak i Cracovia. To zespoły, które w tabeli dzieli dystans jednego zwycięstwa. Gospodarze w razie zwycięstwa mogą zatem zrównać się punktami z zespołem przymierzanym do walki o europejskie puchary.

Radomianie nie przegrali żadnego z czterech ostatnich domowych spotkań. Z kolei krakowianie mają za sobą dwie wyjazdowe porażki z rzędu. Okoliczności sprzyjają zatem potencjalnemu sukcesowi drużynie Goncalo Feio. Czy Portugalczyk wygra swój drugi mecz w roli szkoleniowca Radomiaka? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Radomiak – Cracovia, sytuacja kadrowa

Radomiak – Cracovia, ostatnie wyniki

Piłkarze Radomiaka prezentowali w ostatnich tygodniach nierówną formę. Radomianie zostali wyeliminowani z Pucharu Polski przez Zagłębie Lubin, by niedługo później pokonać tego rywala w Ekstraklasie. Po zremisowanym 1:1 spotkaniu z Wisłą Płock, z zespołem rozstał się Joao Henriques, którego zastąpił inny Portugalczyk, Goncalo Feio. Jego debiut przypadł na spotkanie w Gdańską z Lechią, którą Radomiak ograł 2:1.

Cracovię w tabeli znajdziemy na miejscu dającym prawo gry w europejskich pucharach. Krakowianom punktowo w ostatnich tygodniach bliżej jednak strefy spadkowej. Ekipa, którą prowadzi Luka Elsner, uległa w delegacjach Arce Gdynia (1:2) i Pogoni Szczecin (1:2). Z kolei niedawno przed własną publicznością tylko zremisowała z Zagłębiem Lubin (0:0). Ostatnie zwycięstwo w Ekstraklasie miało miejsce 18 października z Rakowem Częstochowa (2:0).

Radomiak – Cracovia, historia

W minionym sezonie Radomiak miał patent na zespół z byłej stolicy Polski. Radomianie dwukrotnie pokonali Cracovię 2:1. Dla kibiców z województwa mazowieckiego była to miła odmiana po meczu z lutego 2024 roku, kiedy to krakowianie byli bezdyskusyjnie lepsi i odnieśli imponujący triumf 6:0 przed własną publicznością.

Radomiak – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanej konfrontacji w Radomiu. Radomiak będzie dysponował atutem w postaci własnego boiska, ale zdaniem ekspertów nawet to nie czyni ich faworytem. Współczynnik na sukces gospodarzy to około 2.70, przy kursie 2.55 na zwycięstwo Cracovii. Najmniej prawdopodobne zdarzenie zakładające remis, możesz zagrać po kursie między 3.25 a 3.40.

Radomiak
Remis
Cracovia
2.65
3.20
2.65
2.92
3.10
2.65
2.64
3.30
2.60
2.68
3.35
2.65
2.92
3.35
2.65
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 15:12.

Radomiak – Cracovia, przewidywane składy

Radomiak – Cracovia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Radomiaka
  • Remis
  • Wygrana Cracovii
  • Wygrana Radomiaka
  • Remis
  • Wygrana Cracovii

0 Votes

Radomiak – Cracovia, transmisja meczu

Mecz z udziałem Radomiaka Radom i Cracovii będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 7 listopada o godzinie 18:00.

