Radomiak Radom – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Jan Grzesik

Radomiak – Cracovia, typy i przewidywania

W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy ligowe granie zainaugurują Radomiak i Cracovia. To zespoły, które w tabeli dzieli dystans jednego zwycięstwa. Gospodarze w razie zwycięstwa mogą zatem zrównać się punktami z zespołem przymierzanym do walki o europejskie puchary.

Radomianie nie przegrali żadnego z czterech ostatnich domowych spotkań. Z kolei krakowianie mają za sobą dwie wyjazdowe porażki z rzędu. Okoliczności sprzyjają zatem potencjalnemu sukcesowi drużynie Goncalo Feio. Czy Portugalczyk wygra swój drugi mecz w roli szkoleniowca Radomiaka? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Radomiak – Cracovia, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Zawodnik Powrót Kamil Glik Uraz więzadła krzyżowego Nieznany

Radomiak – Cracovia, ostatnie wyniki

Piłkarze Radomiaka prezentowali w ostatnich tygodniach nierówną formę. Radomianie zostali wyeliminowani z Pucharu Polski przez Zagłębie Lubin, by niedługo później pokonać tego rywala w Ekstraklasie. Po zremisowanym 1:1 spotkaniu z Wisłą Płock, z zespołem rozstał się Joao Henriques, którego zastąpił inny Portugalczyk, Goncalo Feio. Jego debiut przypadł na spotkanie w Gdańską z Lechią, którą Radomiak ograł 2:1.

Cracovię w tabeli znajdziemy na miejscu dającym prawo gry w europejskich pucharach. Krakowianom punktowo w ostatnich tygodniach bliżej jednak strefy spadkowej. Ekipa, którą prowadzi Luka Elsner, uległa w delegacjach Arce Gdynia (1:2) i Pogoni Szczecin (1:2). Z kolei niedawno przed własną publicznością tylko zremisowała z Zagłębiem Lubin (0:0). Ostatnie zwycięstwo w Ekstraklasie miało miejsce 18 października z Rakowem Częstochowa (2:0).

Radomiak – Cracovia, historia

W minionym sezonie Radomiak miał patent na zespół z byłej stolicy Polski. Radomianie dwukrotnie pokonali Cracovię 2:1. Dla kibiców z województwa mazowieckiego była to miła odmiana po meczu z lutego 2024 roku, kiedy to krakowianie byli bezdyskusyjnie lepsi i odnieśli imponujący triumf 6:0 przed własną publicznością.

Radomiak – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanej konfrontacji w Radomiu. Radomiak będzie dysponował atutem w postaci własnego boiska, ale zdaniem ekspertów nawet to nie czyni ich faworytem. Współczynnik na sukces gospodarzy to około 2.70, przy kursie 2.55 na zwycięstwo Cracovii. Najmniej prawdopodobne zdarzenie zakładające remis, możesz zagrać po kursie między 3.25 a 3.40.

Radomiak – Cracovia, przewidywane składy

Radomiak Gonçalo Feio Cracovia Luka Elsner Radomiak Gonçalo Feio 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Majchrowicz 24 Ouattara 14 Kingue 26 Dieguez 13 Grzesik 10 Alves 2 Camara 7 Lopes 27 Wolski 11 Capita 25 Maurides 9 Stojilkovic 17 Minchev 14 Hasic 39 Perkovic 11 Maigaard 43 Klich 79 Pila 66 Wójcik 4 Henriksson 21 Sutalo 13 Madejski 1 Majchrowicz 24 Ouattara 14 Kingue 26 Dieguez 13 Grzesik 10 Alves 2 Camara 7 Lopes 27 Wolski 11 Capita 25 Maurides 9 Stojilkovic 17 Minchev 14 Hasic 39 Perkovic 11 Maigaard 43 Klich 79 Pila 66 Wójcik 4 Henriksson 21 Sutalo 13 Madejski 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Luka Elsner Rezerwowi 5 Jeremy Blasco 6 Romario Baro 15 Abdoul Tapsoba 16 Mateusz Cichocki 20 Joao Pedro 21 Elves Baldé 28 Michał Kaput 29 Laurindo Dilson Aurélio 37 Mikolaj Molendowski 44 Wiktor Koptas 75 Michal Jerke 77 Christos Donis 6 Amir Al-Ammari 7 Mateusz Praszelik 10 Michal Rakoczy 18 Kahveh Zahiroleslam 19 David Kristjan Olafsson 20 Karol Knap 22 Bartosz Biedrzycki 24 Jakub Jugas 25 Otar Kakabadze 27 Henrich Ravas 30 Milan Aleksic 61 Brahim Traoré 91 Konrad Golonka

Radomiak – Cracovia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Radomiaka

Remis

Wygrana Cracovii Wygrana Radomiaka

Remis

Wygrana Cracovii 0 Votes

Radomiak – Cracovia, transmisja meczu

Mecz z udziałem Radomiaka Radom i Cracovii będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 7 listopada o godzinie 18:00.

