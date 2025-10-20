REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: gdzie oglądać?
Poniedziałkowa potyczka z udziałem Puszczy Niepołomice i Wisły Kraków można śledzić w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do transmisji meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, która udostępnia przekaz na konkretnych antenach telewizyjnych i na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
Puszcza Niepołomice i Wisła Kraków to ekipy, które dzieli w tabeli Betclic 1. Ligi różnica 18 punktów. Tuż nad strefą spadkową zadomowiła się ekipa Tomasza Tułacza. Z kolei 13-krotni mistrzowie Polski plasują się na pierwszym miejscu z 29 oczkami. Biała Gwiazda w tej kampanii przegrała tylko raz i to w roli gościa, gdy uległa Miedzi Legnica (0:2) w sierpniu.
Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: transmisja w TV
Transmisja z poniedziałkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków rozpocznie się w poniedziałek, 20 października o godzinie 19:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na obiekcie w Niepołomicach. Mecz z udziałem Puszczy i Wisły można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Puszcza – Wisła zapewnia też usługa Betclic TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Puszczy 0%
- wygraną Wisły 100%
- remisem 0%
Spotkanie Puszcza – Wisła rozpocznie się w poniedziałek, 20 października o godzinie 19:00.
Transmisję ze spotkania Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.
