Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu ekip będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: gdzie oglądać?

Poniedziałkowa potyczka z udziałem Puszczy Niepołomice i Wisły Kraków można śledzić w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do transmisji meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, która udostępnia przekaz na konkretnych antenach telewizyjnych i na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Puszcza Niepołomice i Wisła Kraków to ekipy, które dzieli w tabeli Betclic 1. Ligi różnica 18 punktów. Tuż nad strefą spadkową zadomowiła się ekipa Tomasza Tułacza. Z kolei 13-krotni mistrzowie Polski plasują się na pierwszym miejscu z 29 oczkami. Biała Gwiazda w tej kampanii przegrała tylko raz i to w roli gościa, gdy uległa Miedzi Legnica (0:2) w sierpniu.

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: transmisja w TV

Transmisja z poniedziałkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków rozpocznie się w poniedziałek, 20 października o godzinie 19:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Puszcza Niepołomice – Wisła Kraków: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na obiekcie w Niepołomicach. Mecz z udziałem Puszczy i Wisły można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Puszcza – Wisła zapewnia też usługa Betclic TV.

