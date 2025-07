fot. PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Kozak

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, gdzie oglądać?

Puszcza Niepołomice i Ruch Chorzów to drużyny, które zakończą zmagania w pierwszej kolejce Betclic 1. Lidze, stanowiącej zaplecze PKO BP Ekstraklasy. W swoich próbach generalnych przed startem sezonu obie ekipy zaprezentowały odmienne oblicza. Niepołomiczanie wysoko pokonali Maccabi Bnei Raina (5:0), natomiast Niebiescy ulegli Wiśle Kraków (0:2).

Puszcza i Ruch ostatni raz rywalizowały o ligowe punkty w kwietniu 2024 roku – mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W czterech ostatnich spotkaniach między tymi zespołami dwukrotnie górą była drużyna z Chorzowa, a dwa razy padł remis. Po raz ostatni w Niepołomicach obie ekipy mierzyły się w lutym 2023 roku – wówczas zwycięstwo 14-krotnym mistrzom Polski zapewnił gol Łukasza Janoszki w doliczonym czasie gry (1:0).

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, transmisja w TV

Poniedziałkowe spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów będzie emitowana na antenie TVP Sport od godziny 19:00. Rywalizację skomentują Aleksander Roj oraz Grzegorz Mielcarski.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, transmisja online

Mecz z udziałem Puszczy Niepołomice i Ruchu Chorzów będzie też do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Ponadto starcie w ramach pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, kto wygra?

Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Faworytem rywalizacji według ekspertów są goście. Typ na wygrana Miedzi został oszacowany na 2.40.

Puszcza Niepołomice Ruch Chorzów 2.55 3.40 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2025 13:36 .

Gdzie obejrzeć mecz Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Puszcza Niepołomice – Ruch Chorzów? Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (21 lipca) o godzinie 19:00.

