fot. Imago / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Puszcza – Ruch, gdzie oglądać

Puszcza Niepołomice w środku tygodnia przełamała niekorzystną serię trzech spotkań bez wygranej, pokonując Motor Lublin (1:0) w I rundzie Fortuna Pucharu Polski. Tym samym zawodnicy Żubrów przystemplowali awans do 1/16 finału rozgrywek. Wcześniej natomiast niepołomiczanie w lidze zremisowali z Radomiakiem (1:1).

Ruch Chorzów to z kolei ekipa, będąca w kryzysie. Niebiescy mają na swoim koncie trzy porażki z rzędu. Szczególnie bolesna dla kibiców może być ta ostatnia z Legią II Warszawa (2:3) w Fortuna Pucharze Polski. Chorzowianie nie tylko przegrali, ale cierpieli na boisku. Na dodatek trener Niebieskich wyglądał na zrezygnowanego. To skutkuje tym, że starcie z Puszczą wydaje się o ogromnym ciężarze gatunkowym.

Puszcza – Ruch, transmisja na żywo w TV

Sobotnia batalia będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport. Rywalizację skomentują Bartosz Gleń oraz Michał Żewłakow.

Puszcza – Ruch, transmisja online

Starcie dziesiątej kolejki PKO Ekstraklasy można oglądać nie tylko w telewizji, ale też dzięki usłudze internetowej. Transmisja spotkania dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Puszcza – Ruch, kto wygra?

Puszcza – Ruch, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Puszczy wynosi 2.55. Tymczasem wariant na zwycięstwo Ruchu został oszacowany na 2.95.

Puszcza Niepołomice Ruch Chorzów 2.55 3.30 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2023 10:04 .

