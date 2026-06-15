Tabela grupy F mundialu. Klasyfikacja po pierwszej kolejce MŚ 2026

12:55, 15. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Za nami komplet spotkań pierwszej kolejki w grupie F mistrzostw świata 2026. Na szczycie tabeli znajduje się Szwecja, która wysoko pokonała Tunezje. Holandia i Japonia podzieliły się natomiast punktami.

Virgil van Dijk
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Szwecja sensacyjnym liderem grupy F

Mecz Holandia – Japonia rozkręcił się dopiero w drugiej połowie, ale zdecydowanie było warto czekać. Finalnie obie drużyny podzieliły się punktami po remisie 2-2. Holendrzy dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Japończycy nie odpuszczali i odrabiali straty.

Kilka godzin później doszło do starcia między Szwecją a Tunezją. Wydawało się, że będzie wyrównane, ale europejski zespół zaprezentował się zdecydowanie lepiej i rozbił przeciwnika aż 5-1. Szwedzi byli w tym meczu bardzo skuteczni, a do tego skoncentrowani – nie popełniali błędów, które przydarzały się piłkarzom reprezentacji Tunezji.

Tabela grupy F po pierwszej kolejce MŚ 2026

MiejsceDrużynaMeczeZRPBramkiPunkty
1.Szwecja11005:13
2.Japonia10102:21
3.Holandia10102:21
4.Tunezja10011:50
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Terminarz 2. kolejki grupy F

W drugiej kolejce Szwecję czeka zdecydowanie poważniejsze wyzwanie, bowiem zagra z Holandią, czyli faworytem do wygrania całej grupy. Tunezja z kolei w poszukiwaniu pierwszych punktów stoczy bój z Japonią.

  • 20 czerwca, 19:00: Holandia – Szwecja
  • 21 czerwca, 6:00: Tunezja – Japonia

Ewentualna porażka Tunezji praktycznie przesądzi o jej ostatnim miejscu w grupie F. W ostatniej kolejce zaplanowano bowiem jej mecz z Holendrami.

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