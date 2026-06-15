Tabela grupy F mundialu. Klasyfikacja po pierwszej kolejce MŚ 2026

Szwecja sensacyjnym liderem grupy F
Mecz Holandia – Japonia rozkręcił się dopiero w drugiej połowie, ale zdecydowanie było warto czekać. Finalnie obie drużyny podzieliły się punktami po remisie 2-2. Holendrzy dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Japończycy nie odpuszczali i odrabiali straty.
Kilka godzin później doszło do starcia między Szwecją a Tunezją. Wydawało się, że będzie wyrównane, ale europejski zespół zaprezentował się zdecydowanie lepiej i rozbił przeciwnika aż 5-1. Szwedzi byli w tym meczu bardzo skuteczni, a do tego skoncentrowani – nie popełniali błędów, które przydarzały się piłkarzom reprezentacji Tunezji.
Tabela grupy F po pierwszej kolejce MŚ 2026
|Miejsce
|Drużyna
|Mecze
|Z
|R
|P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Szwecja
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3.
|Holandia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4.
|Tunezja
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
Terminarz 2. kolejki grupy F
W drugiej kolejce Szwecję czeka zdecydowanie poważniejsze wyzwanie, bowiem zagra z Holandią, czyli faworytem do wygrania całej grupy. Tunezja z kolei w poszukiwaniu pierwszych punktów stoczy bój z Japonią.
- 20 czerwca, 19:00: Holandia – Szwecja
- 21 czerwca, 6:00: Tunezja – Japonia
Ewentualna porażka Tunezji praktycznie przesądzi o jej ostatnim miejscu w grupie F. W ostatniej kolejce zaplanowano bowiem jej mecz z Holendrami.