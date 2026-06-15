Tabela grupy F mundialu. Klasyfikacja po pierwszej kolejce MŚ 2026

Za nami komplet spotkań pierwszej kolejki w grupie F mistrzostw świata 2026. Na szczycie tabeli znajduje się Szwecja, która wysoko pokonała Tunezje. Holandia i Japonia podzieliły się natomiast punktami.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Szwecja sensacyjnym liderem grupy F

Mecz Holandia – Japonia rozkręcił się dopiero w drugiej połowie, ale zdecydowanie było warto czekać. Finalnie obie drużyny podzieliły się punktami po remisie 2-2. Holendrzy dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Japończycy nie odpuszczali i odrabiali straty.

Kilka godzin później doszło do starcia między Szwecją a Tunezją. Wydawało się, że będzie wyrównane, ale europejski zespół zaprezentował się zdecydowanie lepiej i rozbił przeciwnika aż 5-1. Szwedzi byli w tym meczu bardzo skuteczni, a do tego skoncentrowani – nie popełniali błędów, które przydarzały się piłkarzom reprezentacji Tunezji.

Tabela grupy F po pierwszej kolejce MŚ 2026

Miejsce Drużyna Mecze Z R P Bramki Punkty 1. Szwecja 1 1 0 0 5:1 3 2. Japonia 1 0 1 0 2:2 1 3. Holandia 1 0 1 0 2:2 1 4. Tunezja 1 0 0 1 1:5 0

Terminarz 2. kolejki grupy F

W drugiej kolejce Szwecję czeka zdecydowanie poważniejsze wyzwanie, bowiem zagra z Holandią, czyli faworytem do wygrania całej grupy. Tunezja z kolei w poszukiwaniu pierwszych punktów stoczy bój z Japonią.

20 czerwca, 19:00: Holandia – Szwecja

21 czerwca, 6:00: Tunezja – Japonia

Ewentualna porażka Tunezji praktycznie przesądzi o jej ostatnim miejscu w grupie F. W ostatniej kolejce zaplanowano bowiem jej mecz z Holendrami.