Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (15.06/16.06)

Reprezentacje Hiszpanii i Belgii rozpoczynają rywalizację na mistrzostwach świata 2026. W poniedziałek i wtorek kibiców czekają kolejne emocje związane z mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Dzisiejsze mecze mundialu (15.06/16.06.2026)

Reprezentacja Hiszpanii rozpocznie mistrzostwa świata 2026 od meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie grupy H zostanie rozegrane w poniedziałek o godzinie 18:00 w Atlancie. Dla podopiecznych Luisa de la Fuente będzie to pierwszy krok w kierunku realizacji ambitnego celu, jakim jest walka o drugi w historii tytuł mistrzów świata.

Najwięcej znaków zapytania przed inauguracyjnym spotkaniem dotyczy Lamine’a Yamala. Młody gwiazdor hiszpańskiej kadry tuż przed rozpoczęciem turnieju doznał urazu lewej nogi i jego występ przeciwko debiutantom mundialu stoi pod znakiem zapytania. Sztab medyczny robi wszystko, aby jeden z liderów drużyny był gotowy na dalszą część turnieju.

Drugim z najciekawszych poniedziałkowych spotkań będzie starcie Belgii z Egiptem w grupie G. Mecz zostanie rozegrany w Seattle, a kibice liczą na pojedynek pełen ofensywnej piłki i indywidualnych popisów największych gwiazd obu reprezentacji. Czerwone Diabły od lat wymieniane są w gronie drużyn mogących sprawić niespodziankę na wielkich turniejach.

Egipcjanie swoje nadzieje pokładają przede wszystkim w Mohamedzie Salahu. Była już gwiazda Liverpoolu pozostaje największym nazwiskiem w kadrze prowadzonej przez Hossama Hassana. W ataku wspierać go będzie również Omar Marmoush z Manchesteru City.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 15 czerwca 18:00 H Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka Atlanta TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 15 czerwca 21:00 G Belgia – Egipt Seattle TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 16 czerwca 00:00 H Arabia Saudyjska – Urugwaj Miami TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 16 czerwca 3:00 G Iran – Nowa Zelandia Los Angeles TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

W nocy z poniedziałku na wtorek, o północy czasu polskiego, do gry wkroczą także pozostali uczestnicy grupy H. Arabia Saudyjska zmierzy się w Miami z Urugwajem. Faworytem spotkania będą podopieczni Marcelo Bielsy, którzy chcą uniknąć rozczarowania sprzed czterech lat, gdy sensacyjnie zakończyli udział w mistrzostwach świata już na fazie grupowej. Największy sukces Zielonych Sokołów na mundialu miał miejsce w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy sensacyjnie awansowali do 1/8 finału. Teraz Saudyjczycy marzą o powtórzeniu tamtego osiągnięcia.

W nocy z poniedziałku na wtorek, o godzinie 3:00 czasu polskiego, reprezentacja Iranu zmierzy się z Nową Zelandią w Los Angeles. Irańczycy po raz czwarty z rzędu wywalczyli awans Reprezentacja prowadzona przez Amira Ghalenoeiego od lat należy do czołowych drużyn Azji, a jej celem jest historyczny awans do fazy pucharowej. Z kolei dla Nowej Zelandii jest to dopiero trzeci występ w historii i wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo na mundialu.