PSG – Paris, gdzie oglądać?
W niedzielny wieczór odbędzie niezwykle ciekawe spotkanie w ramach 17. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z Paris FC. Drużyna Luisa Enrique przystąpi do tego meczu po pokonaniu Fonteney w Pucharze Francji (4:0).
Paris FC, choć nie może się pochwalić wysoką formą, to również stanęło na wysokości zadania w swoim ostatnim meczu. Beniaminek Ligue 1 odniósł pewne zwycięstwo w krajowym pucharze nad Roan L Etape (3:0). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się jednostronnie, ale możemy być pewni emocji już od pierwszych minut.
PSG – Paris, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – Paris FC można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3.
PSG – Paris, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
PSG – Paris, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG
- remisem
- wygraną Paris FC
0 Votes
PSG – Paris, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Paris FC natomiast sięga nawet 15.0.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (4 grudnia) o godzinie 20:45.
