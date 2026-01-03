Paris Saint-Germain w niedzielny wieczór zmierzy się z Paris FC w rozgrywkach Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Fabian Ruiz

PSG – Paris, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór odbędzie niezwykle ciekawe spotkanie w ramach 17. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z Paris FC. Drużyna Luisa Enrique przystąpi do tego meczu po pokonaniu Fonteney w Pucharze Francji (4:0).

Paris FC, choć nie może się pochwalić wysoką formą, to również stanęło na wysokości zadania w swoim ostatnim meczu. Beniaminek Ligue 1 odniósł pewne zwycięstwo w krajowym pucharze nad Roan L Etape (3:0). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się jednostronnie, ale możemy być pewni emocji już od pierwszych minut.

PSG – Paris, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Paris FC można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3.

PSG – Paris, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

PSG – Paris, kto wygra?

PSG – Paris, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Paris FC natomiast sięga nawet 15.0.

Paris Saint-Germain Paris FC 1.18 7.40 15.0 Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 17:36

Gdzie oglądać mecz PSG – Paris FC? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Paris FC? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (4 grudnia) o godzinie 20:45.

