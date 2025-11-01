Paris Saint-Germain już w sobotę podejmie OGC Nice w rozgrywkach Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Nice, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się od niezwykle interesującego starcia. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie OGC Nice. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po niespodziewanym remisie z Lorient (1:1).

OGC Nice natomiast dobrze wspomina swój ostatni występ. Goście sobotniego pojedynku zdołali odnieść okazałe zwycięstwo nad OSC Lille (2:0). Nadchodzące starcie na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

PSG – Nice, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – OGC Nice będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 4.

PSG – Nice, transmisja online

Nadchodząca rywalizację możesz również obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.

PSG – Nice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Nicei wygraną PSG 300%

remisem -200%

wygraną Nicei 0% 1+ Votes

PSG – Nice, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.26. W przypadku zwycięstwo OGC Nice natomiast sięga nawet 10.0.

Paris Saint-Germain Nice 1.20 7.50 13.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 10:27 .

Gdzie oglądać mecz PSG – Nice? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 4, a także na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Nice? Mecz odbędzie się już w sobotę (1 listopada) o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.