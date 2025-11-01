REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
PSG – Nice, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozpoczną się od niezwykle interesującego starcia. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie OGC Nice. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po niespodziewanym remisie z Lorient (1:1).
OGC Nice natomiast dobrze wspomina swój ostatni występ. Goście sobotniego pojedynku zdołali odnieść okazałe zwycięstwo nad OSC Lille (2:0). Nadchodzące starcie na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
PSG – Nice, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – OGC Nice będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 4.
PSG – Nice, transmisja online
Nadchodząca rywalizację możesz również obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.
PSG – Nice, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG 300%
- remisem -200%
- wygraną Nicei 0%
1+ Votes
PSG – Nice, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.26. W przypadku zwycięstwo OGC Nice natomiast sięga nawet 10.0.
Mecz odbędzie się już w sobotę (1 listopada) o godzinie 17:00.
