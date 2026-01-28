Paris Saint-Germain – Newcastle United: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.01.2026)

19:04, 28. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Paris Saint-Germain w środowy wieczór zagra z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marquinhos
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos

PSG – Newcastle, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain już w środę zagra kolejne spotkanie. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z Newcastle United w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Francuzi przystąpią do tego meczu po skromnym zwycięstwie nad AJ Auxerre (1:0).

Newcastle United natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Podopieczni Eddiego Howe’a doznali bowiem bolesnej porażki z Aston Villą (0:2). Nadchodzące starcie na Parc des Princes zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

PSG – Newcastle, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germian – Newcastle United obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 7.

PSG – Newacstle, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

PSG – Newcastle, kto wygra?

PSG – Newcastle, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygrana Francuzów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.54. W przypadku zwycięstwa Newcastle United natomiast sięga nawet 5.25.

Paris Saint-Germain
Newcastle
1.62
4.70
4.75
Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56
