Paris Saint-Germain w środowy wieczór zagra z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos

PSG – Newcastle, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain już w środę zagra kolejne spotkanie. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z Newcastle United w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Francuzi przystąpią do tego meczu po skromnym zwycięstwie nad AJ Auxerre (1:0).

Newcastle United natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Podopieczni Eddiego Howe’a doznali bowiem bolesnej porażki z Aston Villą (0:2). Nadchodzące starcie na Parc des Princes zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

PSG – Newcastle, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germian – Newcastle United obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 7.

PSG – Newacstle, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

PSG – Newcastle, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Newcastle wygraną PSG 0%

remisem 0%

wygraną Newcastle 100% 1+ Votes

PSG – Newcastle, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygrana Francuzów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.54. W przypadku zwycięstwa Newcastle United natomiast sięga nawet 5.25.

Paris Saint-Germain Newcastle 1.62 4.70 4.75 Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56

Gdzie oglądać mecz PSG – Newcastle? Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenie Canal+ Extra 7. Rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Newcastle? Mecz odbędzie się już w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.

