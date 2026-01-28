PSG – Newcastle, gdzie oglądać?
Paris Saint-Germain już w środę zagra kolejne spotkanie. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z Newcastle United w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Francuzi przystąpią do tego meczu po skromnym zwycięstwie nad AJ Auxerre (1:0).
Newcastle United natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Podopieczni Eddiego Howe’a doznali bowiem bolesnej porażki z Aston Villą (0:2). Nadchodzące starcie na Parc des Princes zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
PSG – Newcastle, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germian – Newcastle United obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 7.
PSG – Newacstle, transmisja online
Nadchodząca rywalizacja będzie też do obejrzenia drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
PSG – Newcastle, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG 0%
- remisem 0%
- wygraną Newcastle 100%
1+ Votes
PSG – Newcastle, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygrana Francuzów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.54. W przypadku zwycięstwa Newcastle United natomiast sięga nawet 5.25.
Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenie Canal+ Extra 7. Rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.