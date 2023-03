PSG - Nantes: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Wracający do forma paryżanie podejmą w lidze poszukujące przełamania Nantes. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Nantes, gdzie oglądać

Wydaje się, że Paris Saint-Germain ma już za sobą największy kryzys. Kontuzje gwiazd, dopiero wracający po mundialu Leo Messi i słabe wyniki. To wszystko podawało w wątpliwość sens dalszej pracy Christophe’a Galtiera. Szkoleniowiec poprowadził jednak zespół do dwóch prestiżowych triumfów w Ligue 1 – nad Lille i Olympique’em Marsylią – i sytuacja zdaje się wracać do normy. Rychło w czas, biorąc pod uwagę, że niebawem mistrzów Francji czeka rewanż z Bayernem Monachium.

Nantes, z kolei, postawiło wszystko na dwumecz z Juventusem w Lidze Europy i wyszło na tym, jak Zabłocki na mydle. Remis i porażka ze Starą Damą, a do tego dwie przegrane w Ligue 1 – taki jest bilans zespołu w ostatnim czasie. Wiele wskazuje na to, że seria zostanie podtrzymana, bo o triumf na Parc des Princes będzie niezwykle ciężko.

PSG – Nantes, transmisja na żywo w TV

Spotkanie francuskiej ekstraklasy obejrzysz na trzech kanałach: Eleven Sports 2, Eleven Sports 4 i CANAL+ Sport 5.

PSG – Nantes, transmisja za darmo

PSG – Nantes, transmisja online

PSG – Nantes, kursy bukmacherskie

Giganci z Paryża są zdecydowanymi faworytami nadchodzącego meczu ligowego.

Parc des Princes Ligue 1 Paris Saint-Germain Nantes 1.29 6.20 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2023 10:19 .

