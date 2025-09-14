PSG – Lens, gdzie oglądać?
W niedzielne popołudnie swoje spotkanie w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozegra Paris Saint-Germain. Tego dnia ekipa Luisa Enrique zmierzy się przed własną publicznością z RC Lens. Mistrzowie Francji przystąpią do tej rywalizacji po okazałym zwycięstwie nad Toulouse (6:3).
RC Lens również dobrze wspomina swój ostatni występ tuż przed przerwą reprezentacyjną. Podopieczni Pierre’a Sage’a odnieśli zwycięstwo nad Brestem (3:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, choć to Paris Saint-Germain jest oczywiście zdecydowanym faworytem.
PSG – Lens, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germian – RC Lens obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4.
PSG – Lens, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą online. Spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej elevensports.pl.
PSG – Lens, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG
- remisem
- wygraną Lens
0 Votes
PSG – Lens, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.34. W przypadku zwycięstwa RC Lens natomiast sięga nawet 7.75.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 września) o godzinie 17:15.
