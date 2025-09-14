Paris Saint-Germain - RC Lens: Transmisja w TV i online. W niedzielne popołudnie swoje spotkanie rozegrają mistrzowie Ligue 1. Sprawdź gdzie oglądać mecz PSG - Lens.

Cristiano Barni / Alamy Na zdjęciu: Willian Pacho

PSG – Lens, gdzie oglądać?

W niedzielne popołudnie swoje spotkanie w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligue 1 rozegra Paris Saint-Germain. Tego dnia ekipa Luisa Enrique zmierzy się przed własną publicznością z RC Lens. Mistrzowie Francji przystąpią do tej rywalizacji po okazałym zwycięstwie nad Toulouse (6:3).

RC Lens również dobrze wspomina swój ostatni występ tuż przed przerwą reprezentacyjną. Podopieczni Pierre’a Sage’a odnieśli zwycięstwo nad Brestem (3:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, choć to Paris Saint-Germain jest oczywiście zdecydowanym faworytem.

PSG – Lens, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germian – RC Lens obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4.

PSG – Lens, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą online. Spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej elevensports.pl.

PSG – Lens, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.34. W przypadku zwycięstwa RC Lens natomiast sięga nawet 7.75.

Paris Saint-Germain RC Lens 1.34 5.75 7.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 12:19 .

Gdzie oglądać mecz PSG – Lens? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 4, a także na stronie internetowej elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Lens? Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 września) o godzinie 17:15.

