Paris Saint-Germain i Le Havre zmierzą się ze sobą w sobotni wieczór. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Fabian Ruiz

PSG – Le Havre, gdzie oglądać?

W sobotni wieczór dojdzie do interesującego starcia w ramach 13. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain przed własną publicznością podejmie Le Havre. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Olympique Lyonem (3:2).

Le Havre natomiast w swoim ostatnim spotkaniu podzieliło się punktami. Goście sobotniego pojedynku zremisowali z Nantes (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

PSG – Le Havre, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Le Havre obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

PSG – Le Havre, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

PSG – Le Havre, kto wygra?

PSG – Le Havre, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Le Havre natomiast sięga nawet 15.0.

Paris Saint-Germain Le Havre 1.18 8.00 15.0 Odds are subject to change. Last updated 22 listopada 2025 09:18

Gdzie oglądać mecz PSG – Le Havre? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Le Havre? Mecz odbędzie się już w sobotę (22 listopada) o godzinie 21:05.

