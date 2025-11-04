Paris Saint-Germain już we wtorek zagrają w hicie 4. kolejki Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

PSG – Bayern, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór odbędzie się hit 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się przed własną publicznością z Bayernem Monachium. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad OGC Nice (1:0).

Bayern Monachium również w miniony weekend stanął na wysokości zadania. Mistrzowie Niemiec w pięknym stylu pokonali Bayer Leverkusen (3:0). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle wyrównanie i interesująco.

PSG – Bayern, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2.

PSG – Bayern, transmisja online

Nadchodzący mecz obejrzysz również drogą online. Transmisja spotkania będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

PSG – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Bayernu wygraną PSG 0%

remisem 25%

wygraną Bayernu 75% 4+ Votes

PSG – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Bayernu Monachium natomiast oscyluje w okolicach 2.65.

Paris Saint-Germain Bayern Monachium 2.60 3.70 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 16:10 .

Gdzie oglądać mecz PSG – Bayern? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także online w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Bayern? Mecz odbędzie się już we wtorek (4 października) o godzinie 21:00.

