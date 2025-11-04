REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
PSG – Bayern, gdzie oglądać?
We wtorkowy wieczór odbędzie się hit 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się przed własną publicznością z Bayernem Monachium. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad OGC Nice (1:0).
Bayern Monachium również w miniony weekend stanął na wysokości zadania. Mistrzowie Niemiec w pięknym stylu pokonali Bayer Leverkusen (3:0). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle wyrównanie i interesująco.
PSG – Bayern, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2.
PSG – Bayern, transmisja online
Nadchodzący mecz obejrzysz również drogą online. Transmisja spotkania będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
PSG – Bayern, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG 0%
- remisem 25%
- wygraną Bayernu 75%
4+ Votes
PSG – Bayern, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Bayernu Monachium natomiast oscyluje w okolicach 2.65.
Mecz odbędzie się już we wtorek (4 października) o godzinie 21:00.
