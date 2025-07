dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Polska – Szwecja: gdzie obejrzeć?

Reprezentacja Polski kobiet rozegra we wtorek swojego drugie spotkanie w grupie C Mistrzostw Europy. Biało-czerwone tym razem zmierzą się ze Szwecją, która w pierwszej kolejce pokonała 1:0 Danię. Drużyna Niny Patalon musiała z kolei uznać wyższość reprezentacji Niemiec (0:2). We wtorek wyraźnymi faworytkami do wygranej będą Szwedki. Transmisja będzie dostępna zarówno w TV, jak i drogą internetową.

Polska – Szwecja: transmisja w TV

Mecz Polska – Szwecja w ramach Euro 2025 rozegrany zostanie we wtorek (8 lipca) o godzinie 21:00. Transmisja w telewizji dostępna będzie na kanałach TVP1 i TVP Sport. Spotkanie skomentują Michał Zawacki i Joanna Tokarska.

Polska – Szwecja: transmisja online

Transmisje z meczów Euro 2025 dostępne są również online. Spotkanie Polski ze Szwecją będzie można obejrzeć na stronie tvpsport.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polska – Szwecja: kto wygra?

Polska – Szwecja, kursy bukmacherów

Dla reprezentacji Polski występy na Euro 2025 są okazją do zbierania doświadczenia. Podobnie jak w pierwszym meczu z Niemcami, także przeciwko Szwedkom nie wystąpi w roli faworyta. Zdecydowanie większe szanse bukmacherzy dają reprezentacji Szwecji.

Kiedy odbędzie się mecz Polska – Szwecja? Spotkanie Polska – Szwecja rozegrane zostanie we wtorek (8 lipca) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Polska – Szwecja? Mecz Polska – Szwecja będzie transmitowany na kanałach TVP1 i TVP Sport.

