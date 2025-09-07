W niedzielę, 7 września 2025 roku, reprezentacja Polski zmierzy się z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Mecz odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wielu kibiców zastanawia się, gdzie oglądać za granicą transmisję tego spotkania i jak śledzić je online z dowolnego miejsca na świecie.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska – Finlandia: transmisja w TV

Mecz Polska – Finlandia będzie transmitowany na żywo w otwartych kanałach Telewizji Polskiej. Kibice obejrzą to spotkanie w:

TVP 1

TVP Sport

Dzięki temu dostęp do relacji telewizyjnej będzie darmowy i ogólnodostępny.

Polska – Finlandia: transmisja online

Spotkanie Polska – Finlandia będzie można śledzić także w internecie. Transmisja online dostępna będzie na Sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą oglądać mecz na smartfonie, tablecie czy laptopie.

Polska – Finlandia: gdzie oglądać za granicą?

Transmisja meczu Polska – Finlandia za granicą również będzie dostępna. Dzięki platformie Sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport można obejrzeć spotkanie z dowolnego miejsca na świecie – wystarczy dostęp do internetu oraz serwer VPN.

Niektórzy operatorzy zagraniczni mogą posiadać prawa do transmisji eliminacji MŚ 2026 (np. Viaplay, DAZN czy lokalne stacje sportowe), ale najpewniejszym źródłem dla Polaków mieszkających poza krajem pozostaje internetowa transmisja TVP.

Jak oglądać TVP Sport za granicą?

Chcesz oglądać TVP Sport poza Polską? To proste – wystarczy uzyskać polski adres IP, a najłatwiej zrobić to przez VPN.

1. Wybierz VPN

Znajdź dowolny VPN, który oferuje serwery w Polsce.

2. Zainstaluj aplikację

Pobierz aplikację VPN na komputer, telefon lub tablet i zaloguj się.

3. Połącz się z polskim serwerem

W aplikacji wybierz serwer w Polsce i kliknij „Połącz”. Twój adres IP będzie polski.

4. Oglądaj TVP Sport

Wejdź na sport.tvp.pl i oglądaj mecze oraz programy sportowe z każdego miejsca na świecie.

O której godzinie mecz Polska – Finlandia?

Starcie Polska – Finlandia w ramach 6. kolejki eliminacji MŚ 2026 rozpocznie się w niedzielę, 7 września 2025 roku, o godzinie 20:45.

Polska – Finlandia: zapowiedź meczu

Po emocjonującym remisie z Holandią (1:1) na wyjeździe, drużyna Jana Urbana wraca do gry przed własną publicznością. Rywalem będzie Finlandia, z którą Polska przegrała w czerwcu 1:2. Teraz Biało-Czerwoni mają okazję do rewanżu i zdobycia niezwykle cennych punktów w walce o awans.

Faworytem według bukmacherów jest Polska, ale Finlandia to wymagający przeciwnik, który potrafi zaskoczyć nawet mocniejszych rywali. Kibice mogą więc spodziewać się wyrównanego, pełnego walki meczu, którego stawką są nie tylko trzy punkty, ale i utrzymanie kontaktu z czołówką tabeli.