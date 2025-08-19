Polonia Warszawa podejmie przed własną publicznością niepokonaną w tym sezonie w lidze Wieczystą Kraków. Spotkanie odbędzie się we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 18:00. Sprawdź gdzie oglądać mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Rafa Lopes

Polonia – Wieczysta: gdzie oglądać?

We wtorek rozegrane zostaną trzy mecze 6. kolejki Betclic 1. Ligi. Jedno z nich to starcie Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków. Goście przyjeżdżają do stolicy jako niepokonana drużyna. Podopieczni Przemysława Cecherza mają na swoim koncie serię czterech meczów bez porażki w lidze. Czy Czarne Koszule będą w stanie ich zatrzymać? Sprawdź typy na mecz Polonia – Wieczysta.

Polonia – Wieczysta: transmisja w TV

Mecz Polonia – Wieczysta w ramach 6. kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 18:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Hubert Bugaj i Adam Marciniak.

Polonia – Wieczysta: transmisja online

Wszystkie mecze Betclic 1. Ligi można oglądać w internecie dzięki stronie sport.tvp.pl, a także aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto starcie będzie można śledzić u bukmachera w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOALPL, postawić dowolny kupon za min. 2 zł oraz posiadać dostępne środki na grę.

Polonia – Wieczysta: kto wygra?

Polonia – Wieczysta: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wytypować zdecydowanego faworyta w konfrontacji Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków. Minimalnie niższy kurs ma zdarzenie, że mecz wygra drużyna gospodarzy. Ich triumf można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.50.

Polonia Warszawa Wieczysta Kraków 2.50 3.40 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2025 10:22 .

Gdzie oglądać mecz Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków? Mecz Polonia – Wieczysta zostanie rozegrany we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 18:00.

