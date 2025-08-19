Polonia – Wieczysta: gdzie oglądać?
We wtorek rozegrane zostaną trzy mecze 6. kolejki Betclic 1. Ligi. Jedno z nich to starcie Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków. Goście przyjeżdżają do stolicy jako niepokonana drużyna. Podopieczni Przemysława Cecherza mają na swoim koncie serię czterech meczów bez porażki w lidze. Czy Czarne Koszule będą w stanie ich zatrzymać? Sprawdź typy na mecz Polonia – Wieczysta.
Polonia – Wieczysta: transmisja w TV
Mecz Polonia – Wieczysta w ramach 6. kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 18:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Starcie skomentuje duet Hubert Bugaj i Adam Marciniak.
Polonia – Wieczysta: transmisja online
Wszystkie mecze Betclic 1. Ligi można oglądać w internecie dzięki stronie sport.tvp.pl, a także aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto starcie będzie można śledzić u bukmachera w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOALPL, postawić dowolny kupon za min. 2 zł oraz posiadać dostępne środki na grę.
Polonia – Wieczysta: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Polonia Warszawa
- Remis
- Wieczysta Kraków
0 Votes
Polonia – Wieczysta: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie są w stanie wytypować zdecydowanego faworyta w konfrontacji Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków. Minimalnie niższy kurs ma zdarzenie, że mecz wygra drużyna gospodarzy. Ich triumf można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.50.
Zakładając konto w Betclic możesz odebrać bonus na start. Z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz zakład bez ryzyka do 50 zł oraz będziesz mógł grać wszystkie sporty bez podatku.
Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV.
Mecz Polonia – Wieczysta zostanie rozegrany we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 18:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.