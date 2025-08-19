Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2025)

Polonia – Wieczysta: typy bukmacherskie
Wieczysta Kraków ma na swoim koncie serię czterech meczów bez porażki w lidze. Nic więc dziwnego, że bukmacherzy uznali ich za faworytów w starciu z Polonią Warszawa. Czynnikiem, który może przemawiać na korzyść zespołu Przemysława Cecherza jest fakt, że Czarne Koszule mają problem z grą na własnym stadionie. W dwóch poprzednich meczach zdobyli u siebie tylko jeden punkt. Mój typ: Wieczysta wygra bądź będzie remis.
Polonia – Wieczysta: ostatnie wyniki
W miniony weekend Polonia Warszawa przerwała serię dwóch zwycięstw z rzędu oraz czterech spotkań ze zdobytą bramką. Przed własną publicznością Czarne Koszule zremisowały bezbramkowo z Ruchem Chorzów. Był to drugi podział punktów w tym sezonie, ponieważ w 1. kolejce padł remis z Pogonią Siedlce (1:1). Co ciekawe na własnym stadionie jeszcze nie wygrali, ponieważ w starciu z GKS-em Tychy musieli uznać wyższość rywali (1:2). Odnieśli natomiast dwa zwycięstwa w delegacji, wygrywając ze Zniczem (4:1) i Stalą Mielec (3:1).
- Sprawdź: tabela Betclic 1. Ligi
Wieczysta Kraków w czterech meczach Betclic 1. Ligi nie przegrała ani razu. Na start sezonu zremisowali rzutem na taśmę ze Śląskiem Wrocław (1:1). Z kolei w następnych trzech spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw, zdobywając trzy punkty w rywalizacji z Pogonią Siedlce (2:1), Zniczem Pruszków (4:0) i Puszczą Niepołomice (1:0). Jedyna porażka przydarzyła im się w Pucharze Polski, gdzie odpadli po rzutach karnych z Olimpią Grudziądz.
Polonia – Wieczysta: historia
Brak bezpośrednich spotkań Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków.
Polonia – Wieczysta: kursy bukmacherskie
Wieczysta Kraków została uznana przez analityków za minimalnego faworyta w starciu z Polonią Warszawa. Obie drużyny dobrze sobie radzą na początku sezonu, co przełożyło się na miejsca w TOP5 Betclic 1. Ligi. Kurs na wygraną gości wynosi 2.42, zaś zwycięstwo gospodarzy można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.65.
Polonia – Wieczysta: przewidywane składy
Polonia: Kuchta – Durmus, Salihu, Grudniewski, Hoxhallari – Poczobut – Dadok, Gnaase, Wojciechowski, Vega – Zjawiński
Wieczysta: Mikulko – Dankowski, Mikołajewski, Pazdan, Pestka – Trąbka, Swędrowski – Donkor, Carlitos, Semedo – Rafa Lopes
Polonia – Wieczysta: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Polonia Warszawa 0%
- Remis 0%
- Wieczysta Kraków 100%
5+ Votes
Polonia – Wieczysta: transmisja meczu
Mecz Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków odbędzie się we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp do spotkania na żywo u bukmachera można uzyskać, zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać na koncie dostępne środki.
