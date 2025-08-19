Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2025)

Polonia Warszawa we wtorek zagra z Wieczystą Kraków w ramach 6. kolejki Betclic 1. Ligi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Minimalnym faworytem będą goście. Sprawdź typy na mecz Polonia - Wieczysta.

PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Polonia – Wieczysta: typy bukmacherskie

Wieczysta Kraków ma na swoim koncie serię czterech meczów bez porażki w lidze. Nic więc dziwnego, że bukmacherzy uznali ich za faworytów w starciu z Polonią Warszawa. Czynnikiem, który może przemawiać na korzyść zespołu Przemysława Cecherza jest fakt, że Czarne Koszule mają problem z grą na własnym stadionie. W dwóch poprzednich meczach zdobyli u siebie tylko jeden punkt. Mój typ: Wieczysta wygra bądź będzie remis.

Polonia – Wieczysta: ostatnie wyniki

W miniony weekend Polonia Warszawa przerwała serię dwóch zwycięstw z rzędu oraz czterech spotkań ze zdobytą bramką. Przed własną publicznością Czarne Koszule zremisowały bezbramkowo z Ruchem Chorzów. Był to drugi podział punktów w tym sezonie, ponieważ w 1. kolejce padł remis z Pogonią Siedlce (1:1). Co ciekawe na własnym stadionie jeszcze nie wygrali, ponieważ w starciu z GKS-em Tychy musieli uznać wyższość rywali (1:2). Odnieśli natomiast dwa zwycięstwa w delegacji, wygrywając ze Zniczem (4:1) i Stalą Mielec (3:1).

Wieczysta Kraków w czterech meczach Betclic 1. Ligi nie przegrała ani razu. Na start sezonu zremisowali rzutem na taśmę ze Śląskiem Wrocław (1:1). Z kolei w następnych trzech spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw, zdobywając trzy punkty w rywalizacji z Pogonią Siedlce (2:1), Zniczem Pruszków (4:0) i Puszczą Niepołomice (1:0). Jedyna porażka przydarzyła im się w Pucharze Polski, gdzie odpadli po rzutach karnych z Olimpią Grudziądz.

Polonia – Wieczysta: historia

Brak bezpośrednich spotkań Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków.

Polonia – Wieczysta: kursy bukmacherskie

Wieczysta Kraków została uznana przez analityków za minimalnego faworyta w starciu z Polonią Warszawa. Obie drużyny dobrze sobie radzą na początku sezonu, co przełożyło się na miejsca w TOP5 Betclic 1. Ligi. Kurs na wygraną gości wynosi 2.42, zaś zwycięstwo gospodarzy można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.65.

Polonia Warszawa Wieczysta Kraków 2.50 3.40 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2025 10:22 .

Polonia – Wieczysta: przewidywane składy

Polonia: Kuchta – Durmus, Salihu, Grudniewski, Hoxhallari – Poczobut – Dadok, Gnaase, Wojciechowski, Vega – Zjawiński

Wieczysta: Mikulko – Dankowski, Mikołajewski, Pazdan, Pestka – Trąbka, Swędrowski – Donkor, Carlitos, Semedo – Rafa Lopes

Polonia – Wieczysta: kto wygra?

Polonia – Wieczysta: transmisja meczu

Mecz Polonia Warszawa – Wieczysta Kraków odbędzie się we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp do spotkania na żywo u bukmachera można uzyskać, zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać na koncie dostępne środki.

