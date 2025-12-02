Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: gdzie oglądać?
W 1/8 finału STS Pucharu Polski będziemy świadkami ciekawej potyczki – Pogoń Szczecin zmierzy się z Widzewem Łódź. W poprzedniej rundzie Portowcy wyeliminowali Legię Warszawa (2:1), a Widzewiacy pokonali Zagłębie Lubin (1:0), w obu przypadkach po dogrywce. Obie drużyny będą więc chciały potwierdzić swoją skuteczność w kolejnej fazie. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera we wtorek, 2 grudnia o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Szczecin – Widzew Łódź.
Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: transmisja w TV
Mecz w ramach 1/18 finału STS Pucharu Polski będzie transmitowany na kanale TVP Sport, gdzie zawody skomentują Marcin Feddek oraz Tomasz Łapiński.
- Zobacz: STS Puchar Polski – aktualności
Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: stream online
Starcie pomiędzy Pogonią Szczecin a Widzewem Łódź można obejrzeć również za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej tvpsport.pl
Który zespół awansuje dalej?
- Pogoń
- Widzew
0 Votes
Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (2 grudnia) o godzinie 20:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.