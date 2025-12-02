Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Portowcy powalczą z Widzewiakami o awans do ćwierćfinału STS Pucharu Polski.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

W 1/8 finału STS Pucharu Polski będziemy świadkami ciekawej potyczki – Pogoń Szczecin zmierzy się z Widzewem Łódź. W poprzedniej rundzie Portowcy wyeliminowali Legię Warszawa (2:1), a Widzewiacy pokonali Zagłębie Lubin (1:0), w obu przypadkach po dogrywce. Obie drużyny będą więc chciały potwierdzić swoją skuteczność w kolejnej fazie. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera we wtorek, 2 grudnia o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Szczecin – Widzew Łódź.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: transmisja w TV

Mecz w ramach 1/18 finału STS Pucharu Polski będzie transmitowany na kanale TVP Sport, gdzie zawody skomentują Marcin Feddek oraz Tomasz Łapiński.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: stream online

Starcie pomiędzy Pogonią Szczecin a Widzewem Łódź można obejrzeć również za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej tvpsport.pl

